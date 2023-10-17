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Тіла жахливо спотворені: через жорстокість ХАМАС в Ізраїлі не можуть ідентифікувати 300 тіл

17 жовтня 2023 09:17
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Тіла жахливо спотворені: через жорстокість ХАМАС в Ізраїлі не можуть ідентифікувати 300 тіл
Лікарі везуть тіла жертв на ношах. Фото: Daily Mail
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Учора, 16 жовтня, до Національного центру судової медицини Ізраїлю доставили понад 900 тіл, жертв терористичного нападу ХАМАС, яких наразі намагаються ідентифікувати криміналісти. Однак, серед них є близько 297, яких впізнати неможливо. 

Про це йдеться у матеріалі Daily Mail.

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Відомо, що станом на вечір, 16 жовтня, було жорстоко понівечених 297 тіл, особу яких складно встановити. Серед жертв є діти, молоді та літні люди. Від деяких залишились лише чорні обгоріли кістки. 

"Там кілька людей. Просто частини черепа. Щокова кістка. Це все, що від них залишилося. Їхні тіла зникли", — розповідає один з лікарів. 

Медики намагаються знайти будь-які підказки, щоб ідентифікувати усіх жертв. Водночас, наголошують, що рідні, які чекають на інформацію, повинні бути готові до того, що серед загиблих будуть ті, яких неможливо буде впізнати. 

"Ми робимо комп’ютерну томографію, біопсію, перевіряємо ДНК і відбитки пальців — якщо пальці залишилися — і будь-які підказки, які ми можемо знайти. Але зараз ми маємо справу з найскладнішими для вирішення справами. Я боюся, що будуть люди, яких ми ніколи не впізнаємо. Люди повинні бути до цього готові", — розповідають медики. 

Також лікарі підтвердили інформацію про те, що терористи ХАМАС дійсно обезголовлювали малих дітей та немовлят. 

Жертви атаки ХАМАС
Лікар, яка тримає заплямований кров'ю дитячий матрац. Фото: Daily Mail 
Жертви атаки ХАМАС
Тіла жертв. Фото: Daily Mail 
Жертви атаки ХАМАС
Лікарі везуть тіло жертви. Фото: Daily Mail 
Жертви атаки ХАМАС
Лікар, яка плаче від побаченого. Фото: Daily Mail 

Нагадаємо, через військові дії в Ізраїлі чимало громадян опинилися  у полоні. Так, відомо, що нині ХАМАС утримує вже 155 заручників. 

Додамо, в Ізраїлі внаслідок терористичної атаки з боку ХАМАС загинули 12 громадян України. Вісім наших співвітчизників і досі вважаються зниклими безвісти.

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