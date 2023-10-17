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Тела ужасно обезображены: из-за жестокости ХАМАС в Израиле не могут идентифицировать 300 тел

17 октября 2023 09:17
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Тела ужасно обезображены: из-за жестокости ХАМАС в Израиле не могут идентифицировать 300 тел
Врачи везут тела жертв на носилках. Фото: Daily Mail
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Вчера, 16 октября, в Национальный центр судебной медицины Израиля доставили более 900 тел, жертв террористического нападения ХАМАС, которых пытаются идентифицировать криминалисты. Однако среди них есть около 297, которых узнать невозможно.

Об этом говорится в материале Daily Mail.

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Известно, что по состоянию на вечер, 16 октября, было жестоко изуродовано 297 тел, личность которых сложно установить. Среди жертв есть дети, молодые и пожилые люди. От некоторых остались только черные обгоревшие кости.

"Там несколько человек. Просто части черепа. Щековая кость. Это все, что от них осталось. Их тела исчезли", — рассказывает один из врачей.

Медики пытаются найти какие-либо подсказки, чтобы идентифицировать всех жертв. В то же время, подчеркивают, что ожидающие информацию родные должны быть готовы к тому, что среди погибших будут те, которых невозможно будет узнать.

"Мы делаем компьютерную томографию, биопсию, проверяем ДНК и отпечатки пальцев — если пальцы остались — и любые подсказки, которые мы можем найти. Но сейчас мы имеем дело с самыми сложными для решения дела. Я боюсь, что будут люди, которых мы никогда не узнаем. Люди должны быть к этому готовы", — рассказывают медики.

Также врачи подтвердили информацию о том, что террористы ХАМАС действительно обезглавливали детей и младенцев.

Жертвы атаки ХАМАС
Врач держит запятнанный кровью детский матрас. Фото: Daily Mail
Жертвы атаки ХАМАС
Тела жертв. Фото: Daily Mail
Жертвы атаки ХАМАС
Врачи везут тело жертвы. Фото: Daily Mail
Жертвы атаки ХАМАС
Врач, плачущий от увиденного. Фото: Daily Mail

Напомним, из-за военных действий в Израиле многие граждане оказались в плену. Да, известно, что сейчас ХАМАС содержит уже 155 заложников.

Добавим, в Израиле в результате террористической атаки со стороны ХАМАС погибли 12 граждан Украины. Восемь наших соотечественников до сих пор считаются пропавшими без вести.

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