Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow США ввели санкции против ХАМАС arrow

США ввели санкции против ХАМАС

18 октября 2023 17:51
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
США ввели санкции против ХАМАС
Террорист ХАМАС за пулеметом. Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Министерство финансов США сегодня, 18 октября, ввело санкции против боевиков ХАМАС. Причиной тому стало нападение террористов на Израиль.

Об этом сообщается на официальном сайте американского Минфина.

Читайте также:

Кто под санкциями

"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции в отношении десяти ключевых членов террористической группировки ХАМАС, его боевиков и финансовых посредников в Газе и других местах, в частности, Судана, Турции, Алжира и Катара", — говорится в сообщении.

Отмечается, что это направлено против членов, управляющих активами в секретном инвестиционном портфеле ХАМАС, финансового посредника в Катаре, у которого тесные связи с иранским режимом, ключевого командира ХАМАС, а также базирующейся в Газе биржи виртуальной валюты и ее оператора.

По сообщению министерства финансов США Джанет Йеллен, Соединенные Штаты предпринимают быстрые и решительные действия, чтобы преследовать финансистов и пособий ХАМАС после жестокой резни израильских граждан, включая детей.

Под санкции попали:

  • Мусса Дудин;
  • Абдельбасит Хайр;
  • Амер Ольшава;
  • Ахмед Джахлеб;
  • Айман Аль-Дувайк;
  • Валид Джадаллах;
  • Мухаммад Насралла;
  • Ахмед Алакад;
  • Айман Нофаль.

Также под ограничения попала компания Buy Cash Money and Money Transfer Company, предоставляющая услуги по переводу денег и обмену криптовалюты.

Напомним, что недавно в израильской армии заявили о ликвидации высокопоставленного боевика ХАМАС Усаму Мазини, который отвечал за пленных. Также боевики опубликовали видео, на котором засветили своих заложников.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

None

Бюджет-2024. Что утвердили депутаты к первому чтению и что сами об этом думают

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

10:09 Роналду возвращается в Европу: он уже выбрал новый клуб

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

15:34 Ученые выяснили, что на самом деле скрывается внутри Луны: это официально

19:50 Копия бабушки Дианы: искусственный интеллект показал взрослых детей Кейт Миддлтон

Актуальное по теме