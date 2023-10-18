США ввели санкции против ХАМАС

Террорист ХАМАС за пулеметом. Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

Министерство финансов США сегодня, 18 октября, ввело санкции против боевиков ХАМАС. Причиной тому стало нападение террористов на Израиль.

Об этом сообщается на официальном сайте американского Минфина.

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Кто под санкциями

"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции в отношении десяти ключевых членов террористической группировки ХАМАС, его боевиков и финансовых посредников в Газе и других местах, в частности, Судана, Турции, Алжира и Катара", — говорится в сообщении.

Отмечается, что это направлено против членов, управляющих активами в секретном инвестиционном портфеле ХАМАС, финансового посредника в Катаре, у которого тесные связи с иранским режимом, ключевого командира ХАМАС, а также базирующейся в Газе биржи виртуальной валюты и ее оператора.

По сообщению министерства финансов США Джанет Йеллен, Соединенные Штаты предпринимают быстрые и решительные действия, чтобы преследовать финансистов и пособий ХАМАС после жестокой резни израильских граждан, включая детей.

Под санкции попали:

Мусса Дудин;

Абдельбасит Хайр;

Амер Ольшава;

Ахмед Джахлеб;

Айман Аль-Дувайк;

Валид Джадаллах;

Мухаммад Насралла;

Ахмед Алакад;

Айман Нофаль.

Также под ограничения попала компания Buy Cash Money and Money Transfer Company, предоставляющая услуги по переводу денег и обмену криптовалюты.

Напомним, что недавно в израильской армии заявили о ликвидации высокопоставленного боевика ХАМАС Усаму Мазини, который отвечал за пленных. Также боевики опубликовали видео, на котором засветили своих заложников.