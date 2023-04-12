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Болгарія перестала видавати росіянам багаторазові візи

12 квітня 2023 15:37
mariya-kahal.jpg - Марія Кагал
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу
Болгарія перестала видавати росіянам багаторазові візи
Туристи в аеропорту Софії, Болгарія. Фото: The Sofia Globe
mariya-kahal.jpg - Марія Кагал
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу

Болгарія більше не видає росіянам багаторазові візи.

Про це повідомляють у російських ЗМІ.

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Хоча візи все ще видають на термін до 90 днів, діє вона лише одноразово. Тож для наступного візиту необхідно знову відкривати візу, незважаючи на те, пройшло 90 днів чи ні. 

Деталі

Російські туристи почати скаржитись, що останнім часом отримують лише одноразові візи в Болгарію. 

В московському посольстві країни на запитання тамтешніх журналістів відповіли, що відтепер дійсно не видаватимуть росіянам багаторазові візи. Однак про причини такої зміни промовчали.

Російські експерти припускають, що причиною може бути обмеження громадян РФ у подорожах до Кіпру та Румунії, оскільки з багаторазовою болгарською візою ці країни можна було відвідати. 

Якщо ж Болгарію приймуть до Шенгенської зони — а її вступ, нагадаю, минулого року заблокувала Австрія — то росіяни зможуть туди подорожувати і по шенгенських візах. 

А шенгенські візи росіянам продовжують видавати деякі країни Європи. Серед них, як не дивно, Угорщина, Греція та Італія.

Заохочують росіян до туристичної східної альтернативи — В'єтнам подовжив безвізовий термін для туристів з РФ з 15 до 45 днів. 

Нагадаю, у березні державна пошта Болгарії тимчасово призупинила відправку посилок до Росії та Білорусі. 

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