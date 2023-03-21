Ще одна європейська пошта припинила відправлення посилок до рф
Державний поштовий оператор Болгарії вирішив тимчасово призупинити відправлення посилок до росії та Білорусі. Компанія пояснює це скороченням транспортних потужностей.
Про це йдеться у заяві на сайті компанії.
-
Україна повернула 15 дітей з окупованих територій, — Лубінець
-
Залужний, Резніков та Стефанчук зустрілися з силовиками: що обговорювали
-
Нардепи збільшили видатки на оборону: про які суми йдеться
-
Племінниця принцеси Діани відгуляла вечірку перед власним весіллям: хто обранець
-
В Одесі планують демонтувати два пам’ятники: про які саме йде мова
-
ЗМІ дізналися, чи розпустить президент Франції парламент
-
СБУ повідомила про підозру колаборанту, який "очолив" ЗАЕС Юрію Чернічуку: деталі
-
Пенсіонери не отримають щорічні одноразові виплати у травні: що сталося
-
Третій рівень небезпеки одразу у двох областях України — прогноз погоди на завтра
-
Військові можуть залишитися без виплат за поранення: названо причини
Що відомо
Пошта Болгарії повідомила, що прийом всіх типів посилок до Росії та Білорусі зупинений у зв'язку зі скороченням транспортних потужностей, які призвели до накопичення пошти в транзитному аеропорту.
"Якщо ситуація зміниться і прийом посилок відновлять, клієнтів проінформують через сайт компанії", — йдеться у заяві.
Нагадаємо, як повідомлялося раніше, через нові вимоги, пов'язані з міжнародними санкціями, пошта Литви тимчасово припинила доставку посилок з товарами до рф. Ці вимоги були встановлені латвійською поштою, яка більше не прийматиме поштові посилки, в яких пересилаються предмети, якщо не будуть надані додаткові дані, що описують категорію предметів.