Ще одна європейська пошта припинила відправлення посилок до рф

Пошта Болгарії призупинила відправлення посилок до рф

Державний поштовий оператор Болгарії вирішив тимчасово призупинити відправлення посилок до росії та Білорусі. Компанія пояснює це скороченням транспортних потужностей.

Про це йдеться у заяві на сайті компанії.

Що відомо

Пошта Болгарії повідомила, що прийом всіх типів посилок до Росії та Білорусі зупинений у зв'язку зі скороченням транспортних потужностей, які призвели до накопичення пошти в транзитному аеропорту.

"Якщо ситуація зміниться і прийом посилок відновлять, клієнтів проінформують через сайт компанії", — йдеться у заяві.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, через нові вимоги, пов'язані з міжнародними санкціями, пошта Литви тимчасово припинила доставку посилок з товарами до рф. Ці вимоги були встановлені латвійською поштою, яка більше не прийматиме поштові посилки, в яких пересилаються предмети, якщо не будуть надані додаткові дані, що описують категорію предметів.