Еще одна европейская почта прекратила отправку посылок в рф
Государственный почтовый оператор Болгарии решил временно приостановить отправку посылок в Россию и Беларусь. Компания объясняет это сокращением транспортных мощностей.
Об этом говорится в заявлении на сайте компании.
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Что известно
Почта Болгарии сообщила, что прием всех типов посылок в россию и Беларусь остановлен в связи с сокращением транспортных мощностей, которые привели к накоплению почты в транзитном аэропорту.
"Если ситуация изменится и прием посылок возобновят, клиентов проинформируют через сайт компании", — говорится в заявлении.
Напомним, как сообщалось ранее, из-за новых требований, связанных с международными санкциями, почта Литвы временно прекратила доставку посылок с товарами в рф. Эти требования были установлены латвийской почтой, которая больше не будет принимать почтовые посылки, в которых пересылаются предметы, если не будут предоставлены дополнительные данные, описывающие категорию предметов.