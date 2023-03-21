Еще одна европейская почта прекратила отправку посылок в рф

Почта Болгарии приостановила отправку посылок в рф

Государственный почтовый оператор Болгарии решил временно приостановить отправку посылок в Россию и Беларусь. Компания объясняет это сокращением транспортных мощностей.

Об этом говорится в заявлении на сайте компании.

Что известно

Почта Болгарии сообщила, что прием всех типов посылок в россию и Беларусь остановлен в связи с сокращением транспортных мощностей, которые привели к накоплению почты в транзитном аэропорту.

"Если ситуация изменится и прием посылок возобновят, клиентов проинформируют через сайт компании", — говорится в заявлении.

Напомним, как сообщалось ранее, из-за новых требований, связанных с международными санкциями, почта Литвы временно прекратила доставку посылок с товарами в рф. Эти требования были установлены латвийской почтой, которая больше не будет принимать почтовые посылки, в которых пересылаются предметы, если не будут предоставлены дополнительные данные, описывающие категорию предметов.