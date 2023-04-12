Болгария перестала выдавать россиянам многократные визы

Туристы в аэропорту Софии, Болгария. Фото: The Sofia Globe

Мария Кагал Редактор международного отдела

Болгария больше не выдает россиянам многократные визы.

Об этом сообщают в российских СМИ.

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Хотя визы все еще выдают на срок до 90 дней, она действует только однократно. Для следующего визита необходимо снова открывать визу, несмотря на то, прошло 90 дней или нет.

Подробности

Российские туристы начать жаловаться, что в последнее время получают одноразовые визы в Болгарию.

В московском посольстве страны на вопросы тамошних журналистов ответили, что теперь действительно не будут выдавать россиянам многократные визы. Однако о причинах такого изменения умолчали.

Российские эксперты предполагают, что причиной могут быть ограничения граждан РФ в путешествиях в Кипр и Румынию, поскольку с многократной болгарской визой эти страны можно было посетить.

Если же Болгарию примут в Шенгенскую зону — а ее вступление, напомню, в прошлом году заблокировала Австрия — россияне смогут туда путешествовать и по шенгенским визам.

А шенгенские визы россиянам продолжают выдавать некоторые страны Европы. Среди них, как ни странно, Венгрия, Греция и Италия.

Привлекают россиян к туристической восточной альтернативе — Вьетнам продлил безвизовый срок для туристов из РФ с 15 до 45 дней.

Напомним, в марте государственная почта Болгарии временно приостановила отправку посылок в Россию и Беларусь.