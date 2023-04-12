Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Мир arrow Болгария перестала выдавать россиянам многократные визы arrow

Болгария перестала выдавать россиянам многократные визы

12 апреля 2023 15:37
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела
Болгария перестала выдавать россиянам многократные визы
Туристы в аэропорту Софии, Болгария. Фото: The Sofia Globe
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела

Болгария больше не выдает россиянам многократные визы.

Об этом сообщают в российских СМИ.

Читайте также:

Хотя визы все еще выдают на срок до 90 дней, она действует только однократно. Для следующего визита необходимо снова открывать визу, несмотря на то, прошло 90 дней или нет.

Подробности

Российские туристы начать жаловаться, что в последнее время получают одноразовые визы в Болгарию.

В московском посольстве страны на вопросы тамошних журналистов ответили, что теперь действительно не будут выдавать россиянам многократные визы. Однако о причинах такого изменения умолчали.

Российские эксперты предполагают, что причиной могут быть ограничения граждан РФ в путешествиях в Кипр и Румынию, поскольку с многократной болгарской визой эти страны можно было посетить.

Если же Болгарию примут в Шенгенскую зону — а ее вступление, напомню, в прошлом году заблокировала Австрия — россияне смогут туда путешествовать и по шенгенским визам.

А шенгенские визы россиянам продолжают выдавать некоторые страны Европы. Среди них, как ни странно, Венгрия, Греция и Италия.

Привлекают россиян к туристической восточной альтернативе — Вьетнам продлил безвизовый срок для туристов из РФ с 15 до 45 дней.

Напомним, в марте государственная почта Болгарии временно приостановила отправку посылок в Россию и Беларусь.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB