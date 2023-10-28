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Борис Джонсон стане ведучим британського телеканалу GB News

28 жовтня 2023 03:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Борис Джонсон стане ведучим британського телеканалу GB News
Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон приєднується до команди телеканалу GB News. І збирається, серед іншого, розповідати про Україну.

Про це повідомляє агенція Голос Америки.

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Борис Джонсон стане телеведучим

Телеканал GB News повідомив, що Борис Джонсон працюватиме у них ведучим та коментатором, починаючи з початку 2024 року. Канал сподівається, що колишній глава уряду відіграватиме ключову роль у висвітленні виборів у Британії наступного року, а також виборів у Сполучених Штатах.

"Я говоритиму про величезні можливості, які відкриваються для Великобританії, так само, як і про труднощі. І про те, чому наші найкращі дні ще попереду", — сказано у заяві Джонсона.

Зауважимо, Борис Джонсон у минулому вже був журналістом.

Нагадаємо, експрем’єр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що, попри повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну, він досі захоплюється російською культурою. Він також зазначив, що лише дурень не буде в захваті від неї.

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