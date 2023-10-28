Борис Джонсон станет ведущим британского телеканала GB News

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Фото: REUTERS

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон присоединяется к команде телеканала GB News. И собирается среди прочего рассказывать об Украине.

Об этом сообщает агентство Голос Америки.

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Борис Джонсон станет телеведущим

Телеканал GB News сообщил, что Борис Джонсон будет работать у них ведущим и комментатором начиная с начала 2024 года. Канал надеется, что бывший глава правительства будет играть ключевую роль в освещении выборов в Британии в следующем году, а также выборов в Соединенных Штатах.

"Я буду говорить об огромных возможностях, которые открываются для Великобритании, так же, как и о трудностях. И о том, почему наши лучшие дни еще впереди", — говорится в заявлении Джонсона.

Заметим, что Борис Джонсон в прошлом уже был журналистом.

Напомним, экс-премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что, несмотря на полномасштабное вторжение Российской Федерации в Украину, он до сих пор увлекается русской культурой. Он также отметил, что только дурак не будет в восторге от нее.