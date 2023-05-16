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Боррель різко прокоментував імпорт індійського палива із російської нафти

16 травня 2023 10:27
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Боррель різко прокоментував імпорт індійського палива із російської нафти
Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель висловив необхідність вжити рішучих заходів з боку Європейського Союзу щодо індійської практики перепродажу російської нафти до Європи, приховуючи її під виглядом палива. У зв'язку із санкціями, введеними проти Росії Заходом через вторгнення в Україну, Європа відмовилася від імпорту російської нафти, і Індія стала головним імпортером цього ресурсу у 2022 році.

Про це Боррель розповів в інтерв'ю Financial Times.

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Що сказав Боррель

Боррель зазначив, що якщо дизель і бензин, вироблені з російської нафти, надходять до Європи через Індію, це обхід санкцій, проти якого країни-члени ЄС мають вжити заходів.

2022 року Індія стала основним імпортером російської нафти, оскільки Захід відмовився від її купівлі через санкції, накладені на Росію через вторгнення в Україну. Цей факт дозволив індійським нафтопереробним підприємствам збільшити свою виробничу потужність і отримати більше прибутку завдяки більш доступній російській нафті. Також Індія змогла збільшити експорт нафтопродуктів до Європи та зміцнити свою присутність на ринку.

"Індія має право купувати російську нафту, але якщо вона перетвориться на центр переробки російської нафти та продажу нам їхньої продукції, нам потрібно вжити дій", — заявив Боррель.

Нагадаємо, що Індія за останній місяць збільшила імпорт дешевої нафти із Росії. Обсяги російського ресурсу у квітні перевищили постачання з Іраку та Саудівської Аравії.

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