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Боррель резко прокомментировал импорт индийского газа из нефти РФ

16 мая 2023 10:27
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Боррель резко прокомментировал импорт индийского газа из нефти РФ
Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель выразил необходимость принятия решительных мер со стороны Европейского Союза в отношении индийской практики перепродажи российской нефти в Европу, скрывая ее под видом топлива. В связи с санкциями, введенными против России Западом из-за вторжения в Украину, Европа отказалась от импорта российской нефти, и Индия стала главным импортером этого ресурса в 2022 году.

 Об этом Боррель рассказал в интервью Financial Times.

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Боррель указал на то, что если дизель и бензин, произведенные из российской нефти, поступают в Европу через Индию, это обход санкций, против которого страны-члены ЕС должны принять меры.

В 2022 году Индия стала основным импортером российской нефти, поскольку Запад отказался от ее покупки из-за санкций, наложенных на Россию из-за вторжения в Украину. Этот факт позволил индийским нефтеперерабатывающим предприятиям увеличить свою производственную мощность и получить больше прибыли, благодаря более доступной российской нефти. Также Индия смогла увеличить экспорт нефтепродуктов в Европу и укрепить свое присутствие на рынке.

"Индия имеет право покупать российскую нефть, но если она превратится в центр переработки российской нефти и продажи нам их продукции, нам нужно предпринять действия", — заявил Боррель.

Напомним, что Индия за последний месяц увеличила импорт дешевой нефти из России. Объемы российского ресурса в апреле превысили поставки из Ирака и Саудовской Аравии.

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