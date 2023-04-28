Российская нефть вернулась на рынок Европы: как РФ обходит сакнции

Нефть России возвращается на рынок ЕС. Фото: УКРИНФОРМ

Российская нефть продолжает поступать в ЕС, но не напрямую. Процесс происходит через доставку дизельного горючего из Индии.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Что известно

Еще в декабре прошлого года Европейский Союз запретил почти любой импорт сырой нефти из РФ. Уже через 2 месяца произошел запрет, расширившийся и на топливо. Одна Индия нашла выход: страна закупает самую дешевую российскую нефть, перерабатывает ее в дизельное топливо и доставляет в Европу с наценкой, говорится в сообщении.

Аналитическая компания Kpler говорит о том, что велика вероятность того, что Индия по итогам апреля 2023 года станет крупнейшим поставщиком нефтепродуктов в Европе, получая при этом огромные объемы нефти из РФ.

"Российская нефть возвращается в Европу, несмотря на все санкции, и Индия, которая наращивает экспорт топлива на запад, является хорошим примером этого. Учитывая, что Индия потребляет так много российских баррелей, это неизбежно", — говорит ведущий аналитик Kpler Виктор. Катона.

Индия – ведущий покупатель российской нефти марки Urals. Страна заполнила нишу, оставленную европейскими покупателями после введения антироссийских санкций. Индия и Китай в апреле этого года скупили подавляющее большинство российской нефти по ценам, превышающим ценовой лимит в 60 долларов за баррель, отмечается в материале.

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