Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Российская нефть вернулась на рынок Европы: как РФ обходит сакнции arrow

Российская нефть вернулась на рынок Европы: как РФ обходит сакнции

28 апреля 2023 16:53
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Российская нефть вернулась на рынок Европы: как РФ обходит сакнции
Нефть России возвращается на рынок ЕС. Фото: УКРИНФОРМ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Российская нефть продолжает поступать в ЕС, но не напрямую. Процесс происходит через доставку дизельного горючего из Индии.

Об этом сообщает Bloomberg.

Читайте также:

Что известно

Еще в декабре прошлого года Европейский Союз запретил почти любой импорт сырой нефти из РФ. Уже через 2 месяца произошел запрет, расширившийся и на топливо. Одна Индия нашла выход: страна закупает самую дешевую российскую нефть, перерабатывает ее в дизельное топливо и доставляет в Европу с наценкой, говорится в сообщении.

Аналитическая компания Kpler говорит о том, что велика вероятность того, что Индия по итогам апреля 2023 года станет крупнейшим поставщиком нефтепродуктов в Европе, получая при этом огромные объемы нефти из РФ.

"Российская нефть возвращается в Европу, несмотря на все санкции, и Индия, которая наращивает экспорт топлива на запад, является хорошим примером этого. Учитывая, что Индия потребляет так много российских баррелей, это неизбежно", — говорит ведущий аналитик Kpler Виктор. Катона.

Индия – ведущий покупатель российской нефти марки Urals. Страна заполнила нишу, оставленную европейскими покупателями после введения антироссийских санкций. Индия и Китай в апреле этого года скупили подавляющее большинство российской нефти по ценам, превышающим ценовой лимит в 60 долларов за баррель, отмечается в материале.

Ранее мы писали, что мировые цены на нефть снова колеблются. О чем предупреждают эксперты — подробно рассказали здесь.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

21:00 Синоптики рассказали, когда в Украину придет весеннее тепло

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас