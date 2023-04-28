Російська нафта повернулася на ринок Європи: як РФ обходить сакнції

Нафта Росії повертається на ринок ЄС. Фото: УКРІНФОРМ

Російська нафта продовжує надходити до ЄС, але не напряму. Процес відбувається через доставку дизельного пального з Індії.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Що відомо

Ще в грудні минулого року Європейський Союз заборонив майже будь-який імпорт сирої нафти з РФ. Уже через 2 місяці відбулось заборона розширилась і на паливо. Одна Індія знайшла вихід: країна закуповує найдешевшу російську нафту, перероблює її на дизельне паливо та доставляє до Європи з націнкою, йдеться в повідомленні.

Аналітична компанії Kpler говорить про те, що є велика ймовірність того, що Індія за підсумками квітня 2023 року стане найбільшим постачальником нафтопродуктів у Європі, отримуючи при цьому величезні обсяги нафти з РФ.

"Російська нафта повертається до Європи, незважаючи на всі санкції, і Індія, яка нарощує експорт палива на захід, є гарним прикладом цього. З огляду на те, що Індія споживає так багато російських барелів, це неминуче", — каже провідний аналітик Kpler Віктор Катона.

Індія — провідний покупець російської нафти марки Urals. Країна заповнила нішу, залишену європейськими покупцями після введення антиросійських санкцій. Індія і Китай у квітні цього року скупили переважну більшість російської нафти за цінами, які перевищують ціновий ліміт у 60 доларів за барель, зазначається в матеріалі.

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