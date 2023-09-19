Боррель розповів, що обговорюватиме Рада очільників МЗС у Києві
Очільники МЗС країн ЄС вперше навідаються до Києва. У столиці планують провести неформальну зустріч.
Про це повідомив Високий представник ЄС Жозеп Боррель.
Що обговорюватимуть на зустрічі
Незабаром у Києві зустрінуться очільники МЗС з країн Європейського Союзу.
"Я можу повідомити, що ми проведемо зустріч міністрів закордонних справ у Києві вже найближчим часом", — повідомив Жозеп Боррель.
На зустрічі планують обговорити питання безпеки.
"Обговоренні наших двосторонніх відносин з Україною ми присвятили дискусії щодо безпеки. Зокрема, на Українському допоміжному фонді в рамках Європейського фонду миру, ми продовжуватимемо обговорювати це", — зазначив голова європейської дипломатії.
Нагадаємо, стало відомо, що наступне засідання Ради ЄС із закордонних справ відбудеться у Києві.
Також стало відомо, що може увійти в 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії.