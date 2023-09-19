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Боррель розповів, що обговорюватиме Рада очільників МЗС у Києві

19 вересня 2023 08:42
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Валерія Пержун
редактор
Боррель розповів, що обговорюватиме Рада очільників МЗС у Києві
Високий представник ЄС Жозеп Боррель. Фото: REUTERS/Yves Herman
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Очільники МЗС країн ЄС вперше навідаються до Києва. У столиці планують провести неформальну зустріч. 

Про це повідомив Високий представник ЄС Жозеп Боррель.

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Що обговорюватимуть на зустрічі

Незабаром у Києві зустрінуться очільники МЗС з країн Європейського Союзу. 

"Я можу повідомити, що ми проведемо зустріч міністрів закордонних справ у Києві вже найближчим часом", — повідомив Жозеп Боррель.

На зустрічі планують обговорити питання безпеки. 

"Обговоренні наших двосторонніх відносин з Україною ми присвятили дискусії щодо безпеки. Зокрема, на Українському допоміжному фонді в рамках Європейського фонду миру, ми продовжуватимемо обговорювати це", — зазначив голова європейської дипломатії.

Нагадаємо, стало відомо, що наступне засідання Ради ЄС із закордонних справ відбудеться у Києві.

Також стало відомо, що може увійти в 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії. 

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