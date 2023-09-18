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Санкції ЄС проти Росії: що може увійти у 12-ий пакет

18 вересня 2023 19:12
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Санкції ЄС проти Росії: що може увійти у 12-ий пакет
Кремль. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Європейський Союз вже в жовтні може почати обговорення нового пакета санкцій проти Росії. У ньому можуть бути анонсовані раніше обмеження на торгівлю алмазами РФ, які планують запровадити держави G7.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Джерела видання, які знайомі з цим питанням, кажуть, що нові заходи включатимуть пропозицію ЄС використовувати прибутки, отримані від заморожених активів центрального банку Росії, для допомоги у відбудові України.

Деякі члени Європейського Союзу хочуть посилити санкції проти російського скрапленого газу та ІТ-послуг. Вони також пропонують накласти обмеження на ядерний сектор РФ.

"Польща хоче посилити санкції на деякі товари, прийняті в попередніх пакетах, згідно з документом, який побачило агентство Bloomberg News. Пропозиції включають зниження квот на імпорт синтетичного каучуку, підвищення ефективності обмежень на сталь і введення заборони на тверду каустичну соду. Варшава також прагне запровадити новий пакет санкцій проти Білорусі", — йдеться у матеріалі.

Джерела видання наголошують, що будь-який новий пакет, ймовірно, також включатиме подальші кроки, спрямовані на боротьбу зі спроможністю Росії обходити санкції ЄС через треті країни, такі як Об'єднані Арабські Емірати та Туреччина.

Нагадаємо, країни G7 запровадять повну заборону на імпорт російських алмазів. Вона має набути чинності на початку наступного року.

Також ми писали, що влада США оголосила про ухвалення нового комплексу санкцій щодо Росії. До списку під санкційні обмеження потрапили 24 особи та багато компаній, які мають зв'язки з адміністрацією Володимира Путіна.

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