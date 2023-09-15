"Велика сімка" заборонить імпорт російських алмазів, — ЗМІ

Видобуток алмазів у Росії. Фото: porady.co.ua

Країни G7 запровадять повну заборону на імпорт російських алмазів. Вона має набути чинності на початку наступного року.

Про це повідомляє Reuters.

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Джерела з бельгійського уряду повідомляють, що про заборону буде повідомлено за 2-3 тижні. Ініціатором заборони виступає Бельгія, де в Антверпені знаходиться найбільший майданчик для торгівлі алмазами. Заборона має набути чинності із січня.

На країни G7 припадає 40% світової торгівлі алмазами, тому заборона вплине на весь ринок загалом. Такий крок дозволить "відрубати" РФ від великих ринків, змушуючи продавати алмази на дрібних майданчиках за значно нижчими цінами.

Зараз, якщо російські алмази обробляються інших країнах, вони можуть продаватися як продукція країни, яка провела обробку. Зокрема, 90% алмазів піддаються обробці в Індії. Тепер від індійських виробників вимагатимуть, щоб вони відокремлювали російські алмази від інших.

Раніше ми повідомляли, що главу двох фінських корпорацій, внесених до списку санкцій США проти Росії, підозрюють у серйозних правопорушеннях. Його хочуть ув'язнити за постачання до РФ підсанкційних товарів.

Нагадаємо, три європейські країни заборонили в’їзд авто з номерами РФ.