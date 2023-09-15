"Большая семерка" запретит импорт российских алмазов, — СМИ

Добыча алмазов в России. Фото: porady.co.ua

Страны G7 введут полный запрет на импорт российских алмазов. Он должен вступить в силу в начале следующего года.

Об этом сообщает Reuters.

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Санкции против российских алмазов

Источники из бельгийского правительства сообщают, что о запрете будет уведомлено через 2-3 недели. Инициатором запрета выступает Бельгия, где в Антверпене находится самая большая площадка для торговли алмазами. Запрет должен вступить в силу с января.

На страны G7 приходится 40% мировой торговли алмазами, поэтому запрет повлияет на весь рынок в целом. Такой шаг позволит "отрубить" РФ от крупных рынков, заставляя продавать алмазы на мелких площадках по более низким ценам.

Сейчас, если российские алмазы обрабатываются в других странах, они могут продаваться как продукция страны, которая произвела обработку. В частности, 90% алмазов подвергаются обработке в Индии. Теперь от индийских производителей потребуют, чтобы они отделяли российские алмазы от других.

Ранее мы сообщали, что глава двух финских корпораций, внесенных в список санкций США против России, подозревается в серьезных правонарушениях. Его хотят заключить в тюрьму за поставки в РФ подсанкционных товаров.

Напомним, три европейских страны запретили въезд авто с номерами РФ.