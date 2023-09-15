Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow У Фінляндії хочуть засудити бізнесмена за постачання до РФ підсанкційних товарів arrow

У Фінляндії хочуть засудити бізнесмена за постачання до РФ підсанкційних товарів

15 вересня 2023 21:23
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Фінляндії хочуть засудити бізнесмена за постачання до РФ підсанкційних товарів
Людина сидить у в'язниці. Фото: abrakadabra.fun
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Главу двох фінських корпорацій, внесених до списку санкцій США проти Росії, підозрюють у серйозних правопорушеннях. Його хочуть ув'язнити за постачання до РФ підсанкційних товарів.

Про це повідомляє Yle.

Читайте також:

Постачання у РФ підсанкційних товарів

Повідомляється, що керівник, який має французьке коріння, потрапив під звинувачення у недобросовісній дії в контексті законодавства. Рішення про можливий арешт обговорять в Ітя-Уусіма суді на початку наступного тижня.

Згідно з інформацією від американського Мінфіну, діяльність директора була пов'язана з постачанням до Росії закордонної техніки, включаючи камери для безпілотників, сучасні оптичні системи та літій-іонні акумулятори.

Нагадаємо, що влада США оголосила про прийняття нового комплексу санкцій щодо Росії. До списку під санкційні обмеження потрапили 24 особи та багато компаній, які мають зв'язки з адміністрацією Володимира Путіна.

Також ми повідомляли, що Європейський Союз, ймовірно, не продовжуватиме санкції проти трьох російських бізнесменів. При цьому спочатку санкції було введено через війну Росії проти України.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

None

Чи стануть на військовий облік жінки-депутати: відповідь нардепа ВРУ

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз