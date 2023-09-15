У Фінляндії хочуть засудити бізнесмена за постачання до РФ підсанкційних товарів

Людина сидить у в'язниці. Фото: abrakadabra.fun

Главу двох фінських корпорацій, внесених до списку санкцій США проти Росії, підозрюють у серйозних правопорушеннях. Його хочуть ув'язнити за постачання до РФ підсанкційних товарів.

Про це повідомляє Yle.

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Постачання у РФ підсанкційних товарів

Повідомляється, що керівник, який має французьке коріння, потрапив під звинувачення у недобросовісній дії в контексті законодавства. Рішення про можливий арешт обговорять в Ітя-Уусіма суді на початку наступного тижня.

Згідно з інформацією від американського Мінфіну, діяльність директора була пов'язана з постачанням до Росії закордонної техніки, включаючи камери для безпілотників, сучасні оптичні системи та літій-іонні акумулятори.

Нагадаємо, що влада США оголосила про прийняття нового комплексу санкцій щодо Росії. До списку під санкційні обмеження потрапили 24 особи та багато компаній, які мають зв'язки з адміністрацією Володимира Путіна.

Також ми повідомляли, що Європейський Союз, ймовірно, не продовжуватиме санкції проти трьох російських бізнесменів. При цьому спочатку санкції було введено через війну Росії проти України.