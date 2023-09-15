В Финляндии хотят засудить бизнесмена за поставки в РФ подсанкционных товаров
Главу двух финских корпораций, внесенных в список санкций США против России, подозревают в серьезных правонарушениях. Его хотят посадить в тюрьму за поставки в РФ подсанкционных товаров.
Об этом сообщает Yle.
Поставки в РФ подсанкционных товаров
Сообщается, что руководитель, имеющий французские корни, попал под обвинение в недобросовестном действии в контексте законодательства. Решение о возможном аресте обсудят в Итя-Уусимаа суде в начале следующей недели.
Согласно информации от американского Минфина, деятельность директора была связана с поставками в Россию зарубежной техники, включая камеры для беспилотников, современные оптические системы и литий-ионные аккумуляторы.
Напомним, что власти США объявили о принятии нового комплекса санкций в отношении России. В список под санкционные ограничения попали 24 человека и многие компании, которые имеют связи с администрацией Владимира Путина.
Также мы сообщали, что Европейский союз, вероятно, не будет продлевать санкции против трех российских бизнесменов. При этом первоначально санкции были введены из-за войны России против Украины.