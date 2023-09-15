В Финляндии хотят засудить бизнесмена за поставки в РФ подсанкционных товаров

Человек сидит в тюрьме. Фото: abrakadabra.fun

Главу двух финских корпораций, внесенных в список санкций США против России, подозревают в серьезных правонарушениях. Его хотят посадить в тюрьму за поставки в РФ подсанкционных товаров.

Об этом сообщает Yle.

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Поставки в РФ подсанкционных товаров

Сообщается, что руководитель, имеющий французские корни, попал под обвинение в недобросовестном действии в контексте законодательства. Решение о возможном аресте обсудят в Итя-Уусимаа суде в начале следующей недели.

Согласно информации от американского Минфина, деятельность директора была связана с поставками в Россию зарубежной техники, включая камеры для беспилотников, современные оптические системы и литий-ионные аккумуляторы.

Напомним, что власти США объявили о принятии нового комплекса санкций в отношении России. В список под санкционные ограничения попали 24 человека и многие компании, которые имеют связи с администрацией Владимира Путина.

Также мы сообщали, что Европейский союз, вероятно, не будет продлевать санкции против трех российских бизнесменов. При этом первоначально санкции были введены из-за войны России против Украины.