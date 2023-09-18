Санкции ЕС против России: что может войти в 12-й пакет

Кремль. Фото: росСМИ

Европейский Союз уже в октябре может начать обсуждение нового пакета санкций против России. В нем могут быть анонсированы ранее ограничения на торговлю алмазами РФ, которые планируют ввести государства G7.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Санкции против России

Источники издания, знакомые с этим вопросом, говорят, что новые меры будут включать предложение ЕС использовать доходы, полученные от замороженных активов центрального банка России, для помощи в восстановлении Украины.

Некоторые члены Европейского Союза хотят ужесточить санкции против российского сжиженного газа и IT-услуг. Они также предлагают наложить ограничения на ядерный сектор РФ.

"Польша хочет ужесточить санкции на некоторые товары, принятые в предыдущих пакетах, согласно документу, который увидело агентство Bloomberg News. Предложения включают снижение квот на импорт синтетического каучука, повышение эффективности ограничений на сталь и введение запрета на твердую каустическую соду. Варшава также стремится ввести новый пакет санкций против Беларуси", — говорится в материале.

Источники издания отмечают, что любой новый пакет, вероятно, также будет включать в себя дальнейшие шаги, направленные на борьбу со способностью России обходить санкции ЕС через третьи страны, такие как Объединенные Арабские Эмираты и Турция.

Напомним, страны G7 введут полный запрет на импорт российских алмазов. Он должен вступить в силу в начале следующего года.

Также мы писали, что власти США объявили о принятии нового комплекса санкций в отношении России. В список под санкционные ограничения попали 24 человека и многие компании, имеющие связи с администрацией Владимира Путина.