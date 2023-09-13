Попри санкції Росія виробляє більше ракет, ніж до війни, — NYT

Виробництво ракет у Росії. Фото: росЗМІ

Наразі Росія виробляє більше ракет, ніж до початку війни. Їй вдалося подолати санкції та експортний контроль, запроваджені Заходом.

Про це повідомляє The New York Times, з посиланням на слова американських, європейських та українських чиновників.

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Виробництво ракет у РФ

На початку війни Росія різко знизила виробництво ракет через санкції, однак вже до кінця 2022 року військово-промислове виробництво РФ знову почало зростати.

Наразі країна-терористка відчуває брак деяких видів озброєнь, зокрема крилатих ракет повітряного базування Х-55. За словами чиновників, інших типів ракет у російської армії на складах зараз більше, ніж до початку війни.

Чиновники наголошують, що РФ обійшла експортний контроль США за допомогою своїх мереж агентів. Найголовніше компоненти для крилатих ракет переправляють контрабандою в треті країни. Після цього їх доставляють замовникам з Росії.

Видання пише, що РФ закуповує не чіпи високого класу, експорт яких легко відстежити, а комерційні чіпи, які використовуються з найрізноманітнішою метою.

У матеріалі йдеться, що експортний контроль вдається обходити через такі країни, як Туреччина і Вірменія.

Високопоставлене джерело The New York Times в одному із західних міністерств оборони повідомило, що до початку війни російський військово-промисловий комплекс міг виробити 100 танків на рік, а зараз — 200.

Інші чиновники зазначають, що РФ може виробити до 2 млн артилерійських снарядів на рік, або вдвічі більше, ніж спочатку припускали західні розвідувальні служби.

За словами високопоставленого чиновника Міноборони Естонії Кусті Салма, обсяги російського виробництва боєприпасів у сім разів перевищують виробництво на Заході. Він каже, що витрати на виготовлення снарядів у РФ також нижчі.

The New York Times пише, що Росія станом на сьогодні виробляє більше боєприпасів, ніж США та ЄС.

"Збільшення військового виробництва РФ також обійшлося великою ціною для російської економіки, особливо через стрибок процентних ставок у країні", — йдеться у матеріалі.

Наразі США та Євросоюз мають спільний список із 38 різних категорій товарів, експорт яких до Росії обмежений. Американські офіційні особи заявили, що дев’ять із 38, в основному мікроелектроніка, що живлять ракети та безпілотники, мають найвищий пріоритет для блокування.

Чиновники співпрацюють з банками, щоб розробити систему попередження про можливі порушення санкцій.

Реакція України

Керівник ОП Андрій Єрмак відреагував на збільшення виробництва ракет у РФ. За його словами, для зменшення зброї у ворога потрібні потужні санкції.

"Якщо західні ЗМІ помічають збільшення виробництва ракет — це означає, що санкції мають бути жорсткішими та досконалішими. Група Макфола-Єрмака надала детальні пропозиції нашим партнерам, а також докази наявності іноземних компонентів в російських озброєннях. ВПК ворога не може виробляти ракети без цих компонентів. Ми ведемо роботу з урядами партнерів. Потрібно активно перекривати кисень росіянам", — наголосив Єрмак.

Він додав, що від ефективності санкцій залежить, чи зможе ворог і надалі вбивати смертоносною зброєю.

Допис Єрмака. Фото: скриншот

Нагадаємо, Європейський союз, ймовірно, не продовжуватиме санкції проти трьох російських бізнесменів. При цьому спочатку санкції були введені через війну Росії проти України.