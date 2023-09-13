Несмотря на санкции, Россия производит больше ракет, чем до войны, — NYT

Производство ракет в России. Фото: росСМИ

Россия производит больше ракет, чем до начала войны. Ей удалось преодолеть санкции и экспортный контроль, введенный Западом.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на слова американских, европейских и украинских чиновников.

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Производство ракет в РФ

В начале войны Россия резко снизила производство ракет из-за санкций, однако уже к концу 2022 года военно-промышленное производство РФ снова начало расти.

В настоящее время страна-террористка ощущает нехватку некоторых видов вооружений, в частности, крылатых ракет воздушного базирования Х-55. По словам чиновников, других типов ракет у российской армии на складах сейчас больше, чем до начала войны.

Чиновники отмечают, что РФ обошла экспортный контроль США с помощью своих сетей агентов. Самое главное компоненты для крылатых ракет переправляют контрабандой в третьи страны. После этого их доставляют заказчикам из России.

Издание пишет, что РФ закупает не чипы высокого класса, экспорт которых легко отследить, а коммерческие чипы, которые используются в самых разных целях.

В материале говорится, что экспортный контроль удается обходить через такие страны, как Турция и Армения.

Высокопоставленный источник The New York Times в одном из западных министерств обороны сообщил, что до начала войны российский военно-промышленный комплекс мог производить 100 танков в год, а сейчас — 200.

Другие чиновники отмечают, что РФ может произвести до 2 млн артиллерийских снарядов в год или вдвое больше, чем первоначально предполагали западные разведывательные службы.

По словам высокопоставленного чиновника Минобороны Эстонии Кусти Салмы, объемы российского производства боеприпасов в семь раз превышают производство на Западе. Он говорит, что затраты на изготовление снарядов в РФ также ниже.

The New York Times пишет, что Россия на сегодняшний день производит больше боеприпасов, чем США и ЕС.

"Увеличение военного производства РФ также обошлось большой ценой для российской экономики, особенно из-за скачка процентных ставок в стране", — говорится в материале.

Сейчас США и Евросоюз имеют общий список из 38 различных категорий товаров, экспорт которых в Россию ограничен. Американские официальные лица заявили, что девять из 38, в основном микроэлектроника, питающие ракеты и беспилотники, имеют самый высокий приоритет для блокировки.

Чиновники сотрудничают с банками, чтобы разработать систему предупреждения о возможных нарушениях санкций.

Реакция Украины

Руководитель ОП Андрей Ермак отреагировал на увеличение производства ракет в РФ. По его словам, для уменьшения оружия у врага нужны мощные санкции.

"Если западные СМИ замечают увеличение производства ракет — это означает, что санкции должны быть более жесткими и совершенными. Группа Макфола-Ермака предоставила детальные предложения нашим партнерам, а также доказательства наличия иностранных компонентов в российских вооружениях. ВПК врага не может производить ракеты без этих компонентов. Мы ведем работу с правительствами партнеров. Нужно активно перекрывать кислород россиянам", — подчеркнул Ермак.

Он добавил, что от эффективности санкций зависит, сможет ли враг и дальше убивать смертоносным оружием.

Пост Ермака. Фото: скриншот

Напомним, Европейский союз, вероятно, не будет продлевать санкции против трех российских бизнесменов. При этом первоначально санкции были введены из-за войны России против Украины.