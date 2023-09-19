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Боррель рассказал, что будет обсуждать Совет глав МИД в Киеве

19 сентября 2023 08:42
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Валерия Пержун
редактор
Боррель рассказал, что будет обсуждать Совет глав МИД в Киеве
Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель. Фото: REUTERS/Yves Herman
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Главы МИД стран ЕС впервые посетят Киев. В столице планируется провести неформальную встречу.

Об этом сообщил Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

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Что будут обсуждать на встрече

В ближайшее время в Киеве встретятся главы МИД из стран Европейского Союза.

"Я могу сообщить, что мы проведем встречу министров иностранных дел в Киеве уже в ближайшее время", — сообщил Жозеп Боррель.

На встрече планируется обсудить вопросы безопасности.

"Обсуждении наших двусторонних отношений с Украиной мы посвятили дискуссии по безопасности. В частности, на Украинском вспомогательном фонде в рамках Европейского фонда мира мы будем продолжать обсуждать это", — отметил глава европейской дипломатии.

Напомним, стало известно, что следующее заседание Совета ЕС по иностранным делам состоится в Киеве.

Также стало известно, что может войти в 12 пакет санкций ЕС против России.

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