Боррель рассказал, что будет обсуждать Совет глав МИД в Киеве
Главы МИД стран ЕС впервые посетят Киев. В столице планируется провести неформальную встречу.
Об этом сообщил Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.
Что будут обсуждать на встрече
В ближайшее время в Киеве встретятся главы МИД из стран Европейского Союза.
"Я могу сообщить, что мы проведем встречу министров иностранных дел в Киеве уже в ближайшее время", — сообщил Жозеп Боррель.
На встрече планируется обсудить вопросы безопасности.
"Обсуждении наших двусторонних отношений с Украиной мы посвятили дискуссии по безопасности. В частности, на Украинском вспомогательном фонде в рамках Европейского фонда мира мы будем продолжать обсуждать это", — отметил глава европейской дипломатии.
Напомним, стало известно, что следующее заседание Совета ЕС по иностранным делам состоится в Киеве.
Также стало известно, что может войти в 12 пакет санкций ЕС против России.