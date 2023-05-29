Бразилія перегляне екстрадицію російського шпигуна, який хотів проникнути в суд Гааги

Російський шпигун Сергій Черкасов. Фото: t.me/agentstvonews

Влада Бразилії готова переглянути винесене раніше рішення про екстрадицію до Росії російського шпигуна Сергія Черкасова, який видавав себе за бразильця, щоб влаштуватися до Міжнародного кримінального суду. Це рішення може вплинути на обмін ув'язненими між Росією та США та долю журналіста видання Евана Гершковича.

Про це повідомила газета The Wall Street Journal з посиланням на свої джерела.

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Зазначається, що бразильська влада сумнівається у раніше пред'явленому Черкасову Росією звинуваченні в обігу наркотиків і готова переглянути своє рішення про екстрадицію Черкасова до Росії, кажуть джерела WSJ. Американські чиновники також вважають, що пред'явлене росіянину звинувачення може використовуватися російськими спецслужбами.

Сам Черкасов не визнає провину за звинуваченнями у шпигунстві, відмиванні грошей та корупції. При цьому він погодився зі звинуваченнями, висунутими йому в Росії, і заявив, що згоден на екстрадицію.

Як пише WSJ, багато спостерігачів, серед яких колишні американські чиновники, розглядають Черкасова як потенційного учасника обміну ув'язненими між Росією та США, у тому числі на Евана Гершковича. Про те, що ці дві справи є близькими, зокрема, свідчить дата затримання американського журналіста в Росії: 24 березня США оприлюднили свої звинувачення проти Черкасова, а 29 березня російські силовики затримали Гершковича.

Що передувало

Сергія Черкасова затримали минулого року у Нідерландах та депортували до Бразилії, де його засудили до 15 років позбавлення волі за підробку документів. Під особистістю Віктора Мюллера Феррейри він навчався в університеті Джона Хопкінса в США, а 2022 року намагався влаштуватися до Міжнародного кримінального суду, коли той почав вивчати справу про воєнні злочини в Україні.

Нагадаємо, нещодавно у США заявили, що викрили російського шпигуна, який витратив майже десять років на створення вигаданої персони Феррейри.