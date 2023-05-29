Бразилия пересмотрит экстрадицию российского шпиона, который хотел проникнуть в суд Гааги

Российский шпион Сергей Черкасов. Фото: t.me/agentstvonews

Власти Бразилии готовы пересмотреть вынесенное ранее решение об экстрадиции в Россию шпиона Сергея Черкасова, который выдавал себя за бразильца, чтобы устроиться в Международный уголовный суд. Это решение может повлиять на обмен заключенными между Россией и США и судьбу журналиста издания Эвана Гершковича.

Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

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Подробности

Отмечается, что бразильские власти сомневаются в ранее предъявленном Черкасовой Россией обвинении в обращении наркотиков и готовы пересмотреть свое решение об экстрадиции Черкасова в Россию, говорят источники WSJ. Американские чиновники также считают, что предъявленное россиянину обвинение может использоваться российскими спецслужбами.

Сам Черкасов не признает вину по обвинениям в шпионаже, отмывании денег и коррупции. При этом он согласился с обвинениями, выдвинутыми ему в России, и заявил, что согласен на экстрадицию.

Как пишет WSJ, многие наблюдатели, среди которых бывшие американские чиновники, рассматривают Черкасова как потенциального участника обмена заключенными между Россией и США, в том числе на Эвана Гершковича. О том, что эти два дела близки, в частности, свидетельствует дата задержания американского журналиста в России: 24 марта США обнародовали свои обвинения против Черкасова, а 29 марта российские силовики задержали Гершковича.

Что предшествовало

Сергей Черкасов был задержан в прошлом году в Нидерландах и депортирован в Бразилию, где был приговорен к 15 годам лишения свободы за подделку документов. Под личностью Виктора Мюллера Феррейры он учился в университете Джона Хопкинса в США, а в 2022 году пытался устроиться в Международный криминальный суд, когда тот начал изучать дело о военных преступлениях в Украине.

Напомним, недавно в США заявили, что разоблачили российского шпиона, потратившего почти десять лет на создание вымышленной персоны Феррейры.