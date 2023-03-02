ФСБ спіймала "українського шпигуна" аж на Далекому Сході: деталі
У Комсомольську-на-Амурі, що на Далекому Сході росії, ФСБ затримала чоловіка, якого звинуватили у шпигунстві на Україну. Він нібито допомагав готувати дронові атаки по Хабаровському краю.
Про це повідомляє російське пропагандистське видання “РИА Новости”.
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"Український шпигун"
За інформацією видання, Федеральна служба безпеки спіймала у Комсомольську-на-Амурі, що на Далекому Сході росії, чоловіка, який нібито шпигував на користь України.
ФСБ стверджує, що затриманий сам захотів співпрацювати із українською розвідкою.
Дронами з Україні
Представники спецслужби країни-агресора запевняють, що "український шпигун" збирав інформацію про військові об’єкти російської федерації у Хабаровському краї.
Ці дані, як запевняють у ФСБ рф, могли бути використані для диверсій чи навіть ударів безпілотних літальних апаратів.
Яким чином українські безпілотники мали долетіти з території України до Далекого Сходу росії, у федеральній службі безпеки не пояснили.
Натомість опублікували кадри затримання "українського шпигуна".
Нагадаємо, у кінці лютого у Севастополі російська окупаційна федеральна служба безпеки затримала двох місцевих жителів. Стверджується, що це шпигуни, які працювали на користь України.
Фото з російських ЗМІ