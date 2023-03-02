ФСБ поймала "украинского шпиона" аж на Дальнем Востоке: детали
В Комсомольске-на-Амуре на Дальнем Востоке россии ФСБ задержала мужчину, которого обвинили в шпионаже на Украину. Он якобы помогал готовить дроновые атаки по Хабаровскому краю.
Об этом сообщает российское пропагандистское издание "РИА Новости".
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"Украинский шпион"
По информации издания, Федеральная служба безопасности поймала в Комсомольске-на-Амуре на Дальнем Востоке россии мужчину, который якобы шпионил в пользу Украины.
ФСБ утверждает, что задержанный сам захотел сотрудничать с украинской разведкой.
Дронами из Украины
Представители спецслужбы страны-агрессора уверяют, что "украинский шпион" собирал информацию о военных объектах российской федерации в Хабаровском крае.
Эти данные, как уверяют в ФСБ рф, могли быть использованы для диверсий или даже ударов беспилотных летательных аппаратов.
Каким образом украинские беспилотники должны были долететь с территории Украины до Дальнего Востока россии, в федеральной службе безопасности не объяснили.
Вместо этого опубликовали кадры задержания "украинского шпиона".
Напомним, в конце февраля в Севастополе российская оккупационная федеральная служба безопасности задержала двух местных жителей. Утверждается, что это шпионы, работавшие в пользу Украины.
Фото из российских СМИ