Россияне уверяют, что Украина готовила удары дронами вплоть до Хабаровского края.

В Комсомольске-на-Амуре на Дальнем Востоке россии ФСБ задержала мужчину, которого обвинили в шпионаже на Украину. Он якобы помогал готовить дроновые атаки по Хабаровскому краю.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание "РИА Новости".

"Украинский шпион"

По информации издания, Федеральная служба безопасности поймала в Комсомольске-на-Амуре на Дальнем Востоке россии мужчину, который якобы шпионил в пользу Украины.

ФСБ утверждает, что задержанный сам захотел сотрудничать с украинской разведкой.

Дронами из Украины

Представители спецслужбы страны-агрессора уверяют, что "украинский шпион" собирал информацию о военных объектах российской федерации в Хабаровском крае.

Эти данные, как уверяют в ФСБ рф, могли быть использованы для диверсий или даже ударов беспилотных летательных аппаратов.

Каким образом украинские беспилотники должны были долететь с территории Украины до Дальнего Востока россии, в федеральной службе безопасности не объяснили.

Вместо этого опубликовали кадры задержания "украинского шпиона".

Напомним, в конце февраля в Севастополе российская оккупационная федеральная служба безопасности задержала двух местных жителей. Утверждается, что это шпионы, работавшие в пользу Украины.

Фото из российских СМИ