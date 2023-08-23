Британія визнає ПВК "Вагнер" терористичним угрупованням: що зміниться
Найближчим часом Велика Британія може оголосити найманців ПВК "Вагнер" терористичною організацією. За приналежність і допомогу бійцям будуть карати позбавленням волі.
Про це повідомляє Financial Times, посилаючись на джерела в британському уряді.
Визнання "вагнерівців" терористами
Як стверджують журналісти, оголосить "вагнервців" терористами глава МВС Великої Британії Суелла Браверман. Це відбудеться згідно Закону про боротьбу з тероризмом повноважень, який ухвалили у 2000 році.
Внесення ПВК "Вагнер" до списку терористичних організацій передбачає, що будь-яка діяльність спільно з нею та приналежність до спільноти вважатиметься злочином. Це стосується й використанню логотипів військових.
У разі визнання "вагнерівців" терористами, Британія зможе не лише заморозити активи угруповання, але й повністю їх конфіскувати.
Як каратимуть
Повідомляється, що порушення закону каратиметься у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Ув'язнення можу супроводжуватись разом зі штрафом.
Нагадаємо, стало відомо, що наразі Євген Пригожин намагається відновити ПВК "Вагнер" у Африці. Причиною цього є кадрові та фінансові проблеми після військового повстання у РФ 24 червня.
Також ми писали, що деякі командири угруповання ПВК "Вагнер" перейшли до інших військових компаній, пов'язаних з Міноборони РФ. "Колеги" звинуватили їх у зраді, що може свідчити про початок розколу у спільноті.