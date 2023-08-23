Британія визнає ПВК "Вагнер" терористичним угрупованням: що зміниться

Найманці ПВК "Вагнер". Фото: Reuters

Найближчим часом Велика Британія може оголосити найманців ПВК "Вагнер" терористичною організацією. За приналежність і допомогу бійцям будуть карати позбавленням волі.

Про це повідомляє Financial Times, посилаючись на джерела в британському уряді.

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Визнання "вагнерівців" терористами

Як стверджують журналісти, оголосить "вагнервців" терористами глава МВС Великої Британії Суелла Браверман. Це відбудеться згідно Закону про боротьбу з тероризмом повноважень, який ухвалили у 2000 році.

Внесення ПВК "Вагнер" до списку терористичних організацій передбачає, що будь-яка діяльність спільно з нею та приналежність до спільноти вважатиметься злочином. Це стосується й використанню логотипів військових.

У разі визнання "вагнерівців" терористами, Британія зможе не лише заморозити активи угруповання, але й повністю їх конфіскувати.

Як каратимуть

Повідомляється, що порушення закону каратиметься у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Ув'язнення можу супроводжуватись разом зі штрафом.

Нагадаємо, стало відомо, що наразі Євген Пригожин намагається відновити ПВК "Вагнер" у Африці. Причиною цього є кадрові та фінансові проблеми після військового повстання у РФ 24 червня.

Також ми писали, що деякі командири угруповання ПВК "Вагнер" перейшли до інших військових компаній, пов'язаних з Міноборони РФ. "Колеги" звинуватили їх у зраді, що може свідчити про початок розколу у спільноті.