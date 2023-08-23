Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Британия признает ЧВК "Вагнер" террористической группировкой: что изменится arrow

Британия признает ЧВК "Вагнер" террористической группировкой: что изменится

23 августа 2023 09:31
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Британия признает ЧВК "Вагнер" террористической группировкой: что изменится
Наемники ЧВК "Вагнер". Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В ближайшее время Великобритания может объявить наемников ЧВК "Вагнер" террористической организацией. За принадлежность и помощь бойцам будут наказывать лишением свободы.

Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на источники в британском правительстве.

Читайте также:

Признание "вагнеровцев" террористами

Как утверждают журналисты, объявит "вагнервцев" террористами глава МВД Великобритании Суэлла Браверман. Это произойдет согласно Закону о борьбе с терроризмом полномочий, который был принят в 2000 году.

Внесение ЧВК "Вагнер" в список террористических организаций предполагает, что любая деятельность совместно с ней и принадлежность к сообществу будет считаться преступлением. Это касается и использования логотипов военных.

В случае признания "вагнеровцев" террористами, Британия сможет не только заморозить активы группировки, но и полностью конфисковать их.

Как будут наказывать

Сообщается, что нарушение закона будет наказываться в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Заключение может сопровождаться вместе со штрафом.

Напомним, стало известно, что Евгений Пригожин пытается восстановить ЧВК "Вагнер" в Африке. Причиной тому есть кадровые и финансовые проблемы после военного восстания в РФ 24 июня.

Также мы писали, что некоторые командиры группировки ЧВК "Вагнер" перешли в другие военные компании, связанные с Минобороны РФ. "Коллеги" обвинили их в измене, что может свидетельствовать о начале раскола в сообществе.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

None

Независимые навсегда: западное оружие, которое помогло отстоять Украину

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз