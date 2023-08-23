Британия признает ЧВК "Вагнер" террористической группировкой: что изменится

Наемники ЧВК "Вагнер". Фото: Reuters

В ближайшее время Великобритания может объявить наемников ЧВК "Вагнер" террористической организацией. За принадлежность и помощь бойцам будут наказывать лишением свободы.

Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на источники в британском правительстве.

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Признание "вагнеровцев" террористами

Как утверждают журналисты, объявит "вагнервцев" террористами глава МВД Великобритании Суэлла Браверман. Это произойдет согласно Закону о борьбе с терроризмом полномочий, который был принят в 2000 году.

Внесение ЧВК "Вагнер" в список террористических организаций предполагает, что любая деятельность совместно с ней и принадлежность к сообществу будет считаться преступлением. Это касается и использования логотипов военных.

В случае признания "вагнеровцев" террористами, Британия сможет не только заморозить активы группировки, но и полностью конфисковать их.

Как будут наказывать

Сообщается, что нарушение закона будет наказываться в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Заключение может сопровождаться вместе со штрафом.

Напомним, стало известно, что Евгений Пригожин пытается восстановить ЧВК "Вагнер" в Африке. Причиной тому есть кадровые и финансовые проблемы после военного восстания в РФ 24 июня.

Также мы писали, что некоторые командиры группировки ЧВК "Вагнер" перешли в другие военные компании, связанные с Минобороны РФ. "Коллеги" обвинили их в измене, что может свидетельствовать о начале раскола в сообществе.