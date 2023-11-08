Британія ввела санкції проти виробників золота та нафтового сектору РФ

Видобування золота в Росії. Фото: росЗМІ

Міністерство закордонних справ Великої Британії оголосило про нові санкції проти 29 фізичних та юридичних осіб з Росії. Йдеться про тих, хто працює у російському золотодобувному, нафтовому та стратегічному секторах та підтримують їх.

Про це йдеться на сайті уряду Британії.

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До санкційного списку потрапили, зокрема, найбільший золотопереробний завод РФ, російські олігархи й бізнес, а також треті країни, які підживлюють доходи Росії.

"Ринки золота та нафти Росії мають тісні зв’язки з Кремлем і є важливими джерелами доходу для його незаконного вторгнення в Україну. Золото є значним джерелом доходу для військових зусиль Росії – одне з найвищих за вартістю після нафти та газу, яке принесло 12,6 мільярда фунтів стерлінгів російській економіці у 2021 році", — йдеться у повідомленні.

Під обмеження потрапили мережа, що базується в Об’єднаних Арабських Еміратах, відповідальна за переведення в Росію доходів від золота на суму понад 300 млн дол. — Paloma Precious DMCC, а також головна особа компанії Говард Джон Бейкер.

Крім того, у новому санкційному списку опинилися два найбільших виробники золота у Росії — Nordgold (та дружини мільярдера Олексія Мордашова Марини, яка володіє 52% акцій) та Highland Gold і її власника Владислава Свіблова, власник групи компаній "Южуралзолото" Костянтин Струков та Уральська гірничо-металургійна компанія, яка вже перебуває під санкціями США.

Також під санкції потрапив найбільший російський афінажний завод "Красцветмет", Російський союз промисловців і підприємців та Російська національна перестрахувальна компанія та інші компанії.

Нагадаємо, що російські торгові компанії продовжують закуповувати зброю з Європи та США, попри санкції. Значна частина цієї зброї йде на війну проти України.