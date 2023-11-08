Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Британія ввела санкції проти виробників золота та нафтового сектору РФ arrow

Британія ввела санкції проти виробників золота та нафтового сектору РФ

8 листопада 2023 17:52
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Британія ввела санкції проти виробників золота та нафтового сектору РФ
Видобування золота в Росії. Фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Міністерство закордонних справ Великої Британії оголосило про нові санкції проти 29 фізичних та юридичних осіб з Росії. Йдеться про тих, хто працює у російському золотодобувному, нафтовому та стратегічному секторах та підтримують їх. 

Про це йдеться на сайті уряду Британії.

Читайте також:

Санкції проти виробників золота та нафтового сектору з Росії

До санкційного списку потрапили, зокрема, найбільший золотопереробний завод РФ, російські олігархи й бізнес, а також треті країни, які підживлюють доходи Росії.

"Ринки золота та нафти Росії мають тісні зв’язки з Кремлем і є важливими джерелами доходу для його незаконного вторгнення в Україну. Золото є значним джерелом доходу для військових зусиль Росії – одне з найвищих за вартістю після нафти та газу, яке принесло 12,6 мільярда фунтів стерлінгів російській економіці у 2021 році", — йдеться у повідомленні.

Під обмеження потрапили мережа, що базується в Об’єднаних Арабських Еміратах, відповідальна за переведення в Росію доходів від золота на суму понад 300 млн дол. — Paloma Precious DMCC, а також головна особа компанії Говард Джон Бейкер.

Крім того, у новому санкційному списку опинилися два найбільших виробники золота у Росії — Nordgold (та дружини мільярдера Олексія Мордашова Марини, яка володіє 52% акцій) та Highland Gold і її власника Владислава Свіблова, власник групи компаній "Южуралзолото" Костянтин Струков та Уральська гірничо-металургійна компанія, яка вже перебуває під санкціями США. 

Також під санкції потрапив найбільший російський афінажний завод "Красцветмет", Російський союз промисловців і підприємців та Російська національна перестрахувальна компанія та інші компанії.

Нагадаємо, що російські торгові компанії продовжують закуповувати зброю з Європи та США, попри санкції. Значна частина цієї зброї йде на війну проти України.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

Шуляк розповіла, хто з окупованих територій може отримати компенсацію понад 200 тися грн - 80x80

Шуляк розповіла, хто з окупованих територій може отримати компенсацію понад 200 тися грн

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

06:40Ціни на металобрухт у листопаді. Скільки коштує 1 кг чермета в Україні

Актуальне по темі