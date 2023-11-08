Великобритания ввела санкции против производителей золота и нефтяного сектора РФ

Добыча золота в России. Фото: росСМИ

Министерство иностранных дел Великобритании объявило о новых санкциях против 29 физических и юридических лиц из России. Речь идет о работающих в российском золотодобывающем, нефтяном и стратегическом секторах и поддерживающих их.

Об этом говорится на сайте правительства Великобритании.

Читайте также:

Санкции против производителей золота и нефтяного сектора из России

В санкционный список попали, в частности, крупнейший золото перерабатывающий завод РФ, российские олигархи и бизнес, а также третьи страны, подпитывающие доходы России.

"Рынки золота и нефти России имеют тесные связи с Кремлем и являются важными источниками дохода для его незаконного вторжения в Украину. Золото является значительным источником дохода для военных усилий России – одно из самых высоких по стоимости после нефти и газа, которое принесло 12,6 миллиарда фунтов стерлингов российской экономике в 2021 году", — говорится в сообщении.

Под ограничения попали базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах сеть, ответственная за перевод в Россию доходов от золота на сумму свыше 300 млн дол. — Paloma Precious DMCC, а также главное лицо компании Говард Джон Бейкер.

Кроме того, в новом санкционном списке оказались два крупнейших производителя золота в России — Nordgold (и жены миллиардера Алексея Мордашова Марины, владеющей 52% акций) и Highland Gold и ее владельца Владислава Свиблова, владелец группы компаний "Южуралзолото" Константин Струков и Уральская горно-металлургическая компания, которая уже находится под санкциями США.

Также под санкции попал крупнейший российский афинажный завод "Красцветмет", Российский союз промышленников и предпринимателей и Российская национальная перестраховочная компания и другие компании.

Напомним, что российские торговые компании продолжают закупать оружие из Европы и США, несмотря на санкции. Значительная часть этого оружия идет на войну против Украины.