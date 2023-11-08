Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Великобритания ввела санкции против производителей золота и нефтяного сектора РФ arrow

Великобритания ввела санкции против производителей золота и нефтяного сектора РФ

8 ноября 2023 17:52
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Великобритания ввела санкции против производителей золота и нефтяного сектора РФ
Добыча золота в России. Фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Министерство иностранных дел Великобритании объявило о новых санкциях против 29 физических и юридических лиц из России. Речь идет о работающих в российском золотодобывающем, нефтяном и стратегическом секторах и поддерживающих их.

Об этом говорится на сайте правительства Великобритании.

Читайте также:

Санкции против производителей золота и нефтяного сектора из России

В санкционный список попали, в частности, крупнейший золото перерабатывающий завод РФ, российские олигархи и бизнес, а также третьи страны, подпитывающие доходы России.

"Рынки золота и нефти России имеют тесные связи с Кремлем и являются важными источниками дохода для его незаконного вторжения в Украину. Золото является значительным источником дохода для военных усилий России – одно из самых высоких по стоимости после нефти и газа, которое принесло 12,6 миллиарда фунтов стерлингов российской экономике в 2021 году", — говорится в сообщении.

Под ограничения попали базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах сеть, ответственная за перевод в Россию доходов от золота на сумму свыше 300 млн дол. — Paloma Precious DMCC, а также главное лицо компании Говард Джон Бейкер.

Кроме того, в новом санкционном списке оказались два крупнейших производителя золота в России — Nordgold (и жены миллиардера Алексея Мордашова Марины, владеющей 52% акций) и Highland Gold и ее владельца Владислава Свиблова, владелец группы компаний "Южуралзолото" Константин Струков и Уральская горно-металлургическая компания, которая уже находится под санкциями США.

Также под санкции попал крупнейший российский афинажный завод "Красцветмет", Российский союз промышленников и предпринимателей и Российская национальная перестраховочная компания и другие компании.

Напомним, что российские торговые компании продолжают закупать оружие из Европы и США, несмотря на санкции. Значительная часть этого оружия идет на войну против Украины.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

Шуляк рассказала, кто из оккупированных территорий может получить компенсацию более 200 тысяч грн - 80x80

Шуляк рассказала, кто из оккупированных территорий может получить компенсацию более 200 тысяч грн

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

06:40Цены на металлолом в ноябре. Сколько стоит 1 кг чермета в Украине.

Актуальное по теме