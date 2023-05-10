Британська розвідка висміяла парад у Москві 9 травня

Парад до Дня Перемоги в Москві 9 травня. Фото: Reuters

У вівторок, 9 травня, під час традиційного російського параду Перемоги на Червоній площі у військових виникали проблеми з технікою і стратегічними комунікаціями. Попри великі втрати в Україні, Росія могла б виставити більше бронетехніки.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

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У британській розвідці зазначили, що у вівторок, 9 травня, під час щорічного параду Перемоги в Росії на Червоній площі, було видно, що впродовж 15 місяців війни в Україні у Росії значні проблеми з технікою та стратегічним зв’язком.

Повідомляється, що в параді взяли участь понад 8 тисяч військовослужбовців, але більшість становили допоміжні, воєнізовані сили та курсанти військових навчальних закладів. Єдиним особовим складом розгорнутих формувань регулярних військ були контингенти залізничних військ і військової поліції.

"Єдиним танком на параді був старий Т-34 з парадної частини. Попри великі втрати в Україні, Росія могла поставити більше бронетехніки. Влада, ймовірно, утрималася від цього, оскільки хоче уникнути внутрішньої критики щодо пріоритетності парадів над бойовими операціями", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 9 травня у столиці Росії Москві відбувся парад до Дня Перемоги, однак свій традиційний виступ кремлівський диктатор присвятив не Другій світовій війні, перемогу у якій формально святкує Росія, а нинішній агресії проти України. Так він, зокрема, заявив, що пишається убивцями і ґвалтівниками, які беруть участь у "спеціальній військовій операції".

Додамо, що у РФ скасували авіаційну частину параду, а з техніки показали лише музейний танк. Як заявили в Росії, льотна програма параду Перемоги на Червоній площі та в кількох інших містах Росії була скасована через "погодні умови".