Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Британська розвідка висміяла парад у Москві 9 травня arrow

Британська розвідка висміяла парад у Москві 9 травня

10 травня 2023 11:00
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Британська розвідка висміяла парад у Москві 9 травня
Парад до Дня Перемоги в Москві 9 травня. Фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У вівторок, 9 травня, під час традиційного російського параду Перемоги на Червоній площі у військових виникали проблеми з технікою і стратегічними комунікаціями. Попри великі втрати в Україні, Росія могла б виставити більше бронетехніки.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

Читайте також:

Що не так з парадом в Росії 9 травня

У британській розвідці зазначили, що у вівторок, 9 травня, під час щорічного параду Перемоги в Росії на Червоній площі, було видно, що впродовж 15 місяців війни в Україні у Росії значні проблеми з технікою та стратегічним зв’язком.

Повідомляється, що в параді взяли участь понад 8 тисяч військовослужбовців, але більшість становили допоміжні, воєнізовані сили та курсанти військових навчальних закладів. Єдиним особовим складом розгорнутих формувань регулярних військ були контингенти залізничних військ і військової поліції.

"Єдиним танком на параді був старий Т-34 з парадної частини. Попри великі втрати в Україні, Росія могла поставити більше бронетехніки. Влада, ймовірно, утрималася від цього, оскільки хоче уникнути внутрішньої критики щодо пріоритетності парадів над бойовими операціями", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 9 травня у столиці Росії Москві відбувся парад до Дня Перемоги, однак свій традиційний виступ кремлівський диктатор присвятив не Другій світовій війні, перемогу у якій формально святкує Росія, а нинішній агресії проти України. Так він, зокрема, заявив, що пишається убивцями і ґвалтівниками, які беруть участь у "спеціальній військовій операції".

Додамо, що у РФ скасували авіаційну частину параду, а з техніки показали лише музейний танк. Як заявили в Росії, льотна програма параду Перемоги на Червоній площі та в кількох інших містах Росії була скасована через "погодні умови". 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB