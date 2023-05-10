Британская разведка высмеяла парад в Москве 9 мая

Парад ко Дню Победы в Москве 9 мая. Фото: Reuters

Во вторник, 9 мая, во время традиционного российского парада Победы на Красной площади у военных возникали проблемы с техникой и стратегическими коммуникациями. Несмотря на большие потери в Украине Россия могла бы выставить больше бронетехники.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

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В британской разведке отметили, что во вторник, 9 мая, во время ежегодного парада Победы в России на Красной площади было видно, что на протяжении 15 месяцев войны в Украине в России значительные проблемы с техникой и стратегической связью.

Сообщается, что в параде приняло участие более 8 тысяч военнослужащих, но большинство составляли вспомогательные, военизированные силы и курсанты военных учебных заведений. Единственным личным составом развернутых формирований регулярных войск являлись контингенты железнодорожных войск и военной полиции.

"Единственным танком на параде был старый Т-34 из парадной части. Несмотря на большие потери в Украине, Россия могла поставить больше бронетехники. Власть, вероятно, воздержалась от этого, поскольку хочет избежать внутренней критики приоритетности парадов над боевыми операциями", — говорится в сообщении.

Напомним, 9 мая в столице России Москве состоялся парад ко Дню Победы, однако свое традиционное выступление кремлевский диктатор посвятил не Второй мировой войне, победу в которой формально празднует Россия, а нынешней агрессии против Украины. Так он, в частности, заявил, что гордится убийцами и насильниками, участвующими в "специальной военной операции".

Добавим, что в РФ отменили авиационную часть парада, а по технике показали только музейный танк. Как заявили в России, летная программа парада Победы на Красной площади и нескольких других городах России была отменена из-за "погодных условий".