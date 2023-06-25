Британські винищувачі перехопили 21 літак РФ біля кордонів НАТО
За останні три тижні британські винищувачі перехопили 21 літак РФ біля кордонів НАТО. Це трапилося у повітряному просторі над Балтійським морем.
Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони Британії.
Літаки РФ біля кордонів НАТО
Всього за 21 день перехопили 21 російський літак.
"Останні три тижні були особливо насиченими, і в результаті ВПС перехопили 21 російський літак за 21 день. Серед них винищувачі (Су-27М FLANKER B, Су-30СM FLANKER H), транспортні літаки (Ту-134 CRUSTY, Ан-72 COALER, Ан-12 CUB), літак радіоелектронної розвідки (Іл-20 COOT A). ) і дальні бомбардувальники (Ту-22М BACKFIRE)", — йдеться у повідомленні.
Також, як стверджують у Міноборони Британії, винищувачі Typhoon піднімаються в повітря тоді, коли російські літаки не виходять на зв'язок з авіадиспетчерськими службами. Це є певною загрозою авіаційній безпеці.
"Ці перехоплення є суворим нагадуванням про цінність колективної оборони та стримування, які забезпечує НАТО. Протягом останніх трьох тижнів Королівські ВПС діяли пліч-о-пліч з нашими союзниками для забезпечення захисту як країн-членів, так і країн-партнерів, і вони можуть бути впевнені в нашій постійній відданості зміцненню європейської безпеки разом з тими, хто поділяє наші цінності", — повідомив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.
Нагадаємо, раніше ми писали, що західні ЗМІ повідомили, коли Україна може отримати винищувачі F-16. Відтак, конкретні терміни поставок F-16 до України поки що невідомі, однак передача винищувачів може відбутися на початку 2024 року. Питання того, які саме країни надаватимуть зброю, лишається відкритим.