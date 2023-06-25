Винищувач. Фото: google

За останні три тижні британські винищувачі перехопили 21 літак РФ біля кордонів НАТО. Це трапилося у повітряному просторі над Балтійським морем.

Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони Британії.

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Всього за 21 день перехопили 21 російський літак.

"Останні три тижні були особливо насиченими, і в результаті ВПС перехопили 21 російський літак за 21 день. Серед них винищувачі (Су-27М FLANKER B, Су-30СM FLANKER H), транспортні літаки (Ту-134 CRUSTY, Ан-72 COALER, Ан-12 CUB), літак радіоелектронної розвідки (Іл-20 COOT A). ) і дальні бомбардувальники (Ту-22М BACKFIRE)", — йдеться у повідомленні.

Також, як стверджують у Міноборони Британії, винищувачі Typhoon піднімаються в повітря тоді, коли російські літаки не виходять на зв'язок з авіадиспетчерськими службами. Це є певною загрозою авіаційній безпеці.

"Ці перехоплення є суворим нагадуванням про цінність колективної оборони та стримування, які забезпечує НАТО. Протягом останніх трьох тижнів Королівські ВПС діяли пліч-о-пліч з нашими союзниками для забезпечення захисту як країн-членів, так і країн-партнерів, і вони можуть бути впевнені в нашій постійній відданості зміцненню європейської безпеки разом з тими, хто поділяє наші цінності", — повідомив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

Нагадаємо, раніше ми писали, що західні ЗМІ повідомили, коли Україна може отримати винищувачі F-16. Відтак, конкретні терміни поставок F-16 до України поки що невідомі, однак передача винищувачів може відбутися на початку 2024 року. Питання того, які саме країни надаватимуть зброю, лишається відкритим.