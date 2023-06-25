Британские истребители перехватили 21 самолет РФ у границ НАТО

Британские истребители перехватили 21 самолет РФ возле границ НАТО
За последние три недели британские истребители перехватили 21 самолет РФ возле границ НАТО. Это произошло в воздушном пространстве над Балтийским морем.
Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Британии.
Самолеты РФ возле границ НАТО
Всего за 21 день перехватили 21 российский самолет.
"Последние три недели были особенно насыщенными, и в результате ВВС перехватили 21 российский самолет за 21 день. Среди них истребители (Су-27М FLANKER B, Су-30СM FLANKER H), транспортные самолеты (Ту-134 CRUSTY, Ан-72 COALER, Ан-12 CUB), самолет радиоэлектронной разведки (Ил-20 COOT A). ) и дальние бомбардировщики (Ту-22М BACKFIRE)", — говорится в сообщении.
Также, как утверждают в Минобороны Британии, истребители Typhoon поднимаются в воздух, когда российские самолеты не выходят на связь с авиадиспетчерскими службами. Это создает определенную угрозу авиационной безопасности.
"Эти перехваты являются суровым напоминанием о ценности коллективной обороны и сдерживания, которые обеспечивает НАТО. В последние три недели Королевские ВВС действовали бок о бок с нашими союзниками для обеспечения защиты как стран-членов, так и стран-партнеров, и они могут быть уверены в нашей постоянной преданности укреплению европейской безопасности вместе с теми, кто разделяет наши ценности", — сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
Напомним, ранее мы писали, что западные СМИ сообщили, когда Украина может получить истребители F-16. Следовательно, конкретные сроки поставок F-16 в Украину пока неизвестны, однако передача истребителей может состояться в начале 2024 года. Вопрос того, какие страны будут предоставлять оружие, остается открытым.