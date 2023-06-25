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Британские истребители перехватили 21 самолет РФ возле границ НАТО

25 июня 2023 17:46
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Британские истребители перехватили 21 самолет РФ у границ НАТО
Истребитель. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

За последние три недели британские истребители перехватили 21 самолет РФ возле границ НАТО. Это произошло в воздушном пространстве над Балтийским морем.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Британии.

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Всего за 21 день перехватили 21 российский самолет.

"Последние три недели были особенно насыщенными, и в результате ВВС перехватили 21 российский самолет за 21 день. Среди них истребители (Су-27М FLANKER B, Су-30СM FLANKER H), транспортные самолеты (Ту-134 CRUSTY, Ан-72 COALER, Ан-12 CUB), самолет радиоэлектронной разведки (Ил-20 COOT A). ) и дальние бомбардировщики (Ту-22М BACKFIRE)", — говорится в сообщении.

Также, как утверждают в Минобороны Британии, истребители Typhoon поднимаются в воздух, когда российские самолеты не выходят на связь с авиадиспетчерскими службами. Это создает определенную угрозу авиационной безопасности.

"Эти перехваты являются суровым напоминанием о ценности коллективной обороны и сдерживания, которые обеспечивает НАТО. В последние три недели Королевские ВВС действовали бок о бок с нашими союзниками для обеспечения защиты как стран-членов, так и стран-партнеров, и они могут быть уверены в нашей постоянной преданности укреплению европейской безопасности вместе с теми, кто разделяет наши ценности", — сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Напомним, ранее мы писали, что западные СМИ сообщили, когда Украина может получить истребители F-16. Следовательно, конкретные сроки поставок F-16 в Украину пока неизвестны, однако передача истребителей может состояться в начале 2024 года. Вопрос того, какие страны будут предоставлять оружие, остается открытым.

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