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Британські ВПС перехопили російські літаки: де це сталося

5 липня 2023 10:36
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Британські ВПС перехопили російські літаки: де це сталося
Російський літак Ту-214, перехоплений британськими ВПС. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Британські винищувачі Eurofighter Typhoon підняли з бази в Естонії для перехоплення російських літаків. Йдеться про Ту-214 та два винищувачі Су-30.

Про це повідомила Twitter-сторінка Повітряних сил Великої Британії.

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Британські винищувачі Eurofighter Typhoon сьогодні, 5 липня, перехопили російські літаки.

Йдеться про:

  • один літак Ту-214;
  • два винищувачі Су-30, які супроводжували основний літак.

Де стався інцидент

Ту-214 та два російські винищувачі летіли у міжнародному повітряному просторі між Калінінградським анклавом РФ та материковою частиною Росії.

Літаки британських ВПС піднялися у повітря з бази, розташованої на території Естонії.

Повітряні сили Великої Британії про перехоплення російських літаків
Повітряні сили Великої Британії про перехоплення російських літаків

Нагадаємо, у кінці червня у міністерстві оборони Великої Британії заявили, що за три тижні британські винищувачі перехопили 21 російський літак біля кордонів НАТО. Серед них були винищувачі (Су-27М FLANKER B, Су-30СM FLANKER H), транспортні літаки (Ту-134 CRUSTY, Ан-72 COALER, Ан-12 CUB), літак радіоелектронної розвідки (Іл-20 COOT A) і дальні бомбардувальники (Ту-22М BACKFIRE).

Усі ці інциденти траплялися у повітряному просторі над Балтійським морем.

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