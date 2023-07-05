Британские ВВС перехватили российские самолеты: где это произошло

Российский самолет Ту-214, перехваченный британскими ВВС. Фото: росСМИ

Британские истребители Eurofighter Typhoon подняли с базы в Эстонии для перехвата российских самолетов. Речь идет о Ту-214 и двух истребителях Су-30.

Об этом сообщила Twitter-страница Воздушных сил Великобритании.

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Британские истребители Eurofighter Typhoon сегодня, 5 июля, перехватили российские самолеты.

Речь идет о:

одном самолете Ту-214;

двух истребителях Су-30, сопровождавших основной самолет.

Где произошел инцидент

Ту-214 и два российских истребителя летели в международном воздушном пространстве между Калининградским анклавом РФ и материковой частью России.

Самолеты британских ВВС поднялись в воздух с базы, расположенной на территории Эстонии.

Воздушные силы Великобритании о перехвате российских самолетов

Напомним, в конце июня в министерстве обороны Великобритании заявили, что через три недели британские истребители перехватили 21 российский самолет у границ НАТО. Среди них были истребители (Су-27М FLANKER B, Су-30СM FLANKER H), транспортные самолеты (Ту-134 CRUSTY, Ан-72 COALER, Ан-12 CUB), самолет радиоэлектронной разведки (Ил-20 COOT A) и дальние бомбардировщики (Ту-22М BACKFIRE).

Все эти инциденты случались в воздушном пространстве над Балтийским морем.