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Британський уряд розповів, скільки військовослужбовців візьмуть участь у коронації Чарльза ІІІ

16 квітня 2023 21:24
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Британський уряд розповів, скільки військовослужбовців візьмуть участь у коронації Чарльза ІІІ
Король Великої Британії Чарльз III. Фото: Dan Kitwood/Pool via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У коронації Чарльза ІІІ та королеви Камілли візьмуть участь понад 6000 військовослужбовців Збройних сил Сполученого Королівства. Довгоочікувана подія відбудеться вже наступного місяця.

Про це повідомив британський уряд, передає "Європейська правда".

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Деталі

У найбільшій за 70 років військовій церемоніальній операції моряки, військові та авіатори з усієї Британії і країн Співдружності візьмуть участь у двох пишних процесіях. Вони будуть супроводжувати Чарльза ІІІ та королеву Каміллу до Вестмінстерського абатства і назад.

Британський уряд розповів, що пізніше відбудеться коронаційний проліт понад 60 літаків Королівського військово-морського флоту, британської армії і Королівських військово-повітряних сил. Всі вони пролетять над торговим центром The Mall.

Зі всіх військових баз Великої Британії та з кораблів у морі пролунають гарматні салюти. Вони сповістять про момент коронації. 

Протягом найближчих днів військовослужбовці Збройних сил по всій країні будуть зайняті репетиціями своєї ролі в урочистостях.

Нагадаємо, вже за три тижні у Вестмінстерському абатстві (Велика Британія) відбудеться коронація Чарльза III. Більшість відомих артистів не знайшли у своєму концертному графіку час для сина Єлизавети II та відмовились виступати на урочистостях.

Також ми писали, що принц Гаррі буде присутній на коронаційній службі свого батька у Вестмінстерському абатстві 6 травня, але його дружина, Меган, герцогиня Сассекська, не буде присутня.

Додамо, 9 квітня новоспечений король Великої Британії Чарльз III та королева-консорт Камілла відзначали 18-річчя свого весілля. В народі його називають бірюзовим. Втім, зіркова пара не планує влаштовувати гучне святкування. 

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