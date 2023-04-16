Британський уряд розповів, скільки військовослужбовців візьмуть участь у коронації Чарльза ІІІ
У коронації Чарльза ІІІ та королеви Камілли візьмуть участь понад 6000 військовослужбовців Збройних сил Сполученого Королівства. Довгоочікувана подія відбудеться вже наступного місяця.
Про це повідомив британський уряд, передає "Європейська правда".
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У найбільшій за 70 років військовій церемоніальній операції моряки, військові та авіатори з усієї Британії і країн Співдружності візьмуть участь у двох пишних процесіях. Вони будуть супроводжувати Чарльза ІІІ та королеву Каміллу до Вестмінстерського абатства і назад.
Британський уряд розповів, що пізніше відбудеться коронаційний проліт понад 60 літаків Королівського військово-морського флоту, британської армії і Королівських військово-повітряних сил. Всі вони пролетять над торговим центром The Mall.
Зі всіх військових баз Великої Британії та з кораблів у морі пролунають гарматні салюти. Вони сповістять про момент коронації.
Протягом найближчих днів військовослужбовці Збройних сил по всій країні будуть зайняті репетиціями своєї ролі в урочистостях.
Нагадаємо, вже за три тижні у Вестмінстерському абатстві (Велика Британія) відбудеться коронація Чарльза III. Більшість відомих артистів не знайшли у своєму концертному графіку час для сина Єлизавети II та відмовились виступати на урочистостях.
Також ми писали, що принц Гаррі буде присутній на коронаційній службі свого батька у Вестмінстерському абатстві 6 травня, але його дружина, Меган, герцогиня Сассекська, не буде присутня.
Додамо, 9 квітня новоспечений король Великої Британії Чарльз III та королева-консорт Камілла відзначали 18-річчя свого весілля. В народі його називають бірюзовим. Втім, зіркова пара не планує влаштовувати гучне святкування.