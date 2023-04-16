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Британское правительство рассказало, сколько военнослужащих примут участие в коронации Чарльза ІІІ

16 апреля 2023 21:24
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Британское правительство рассказало, сколько военнослужащих примут участие в коронации Чарльза ІІІ
Король Великобритании Чарльз III. Фото: Dan Kitwood/Pool via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В коронации Чарльза ІІІ и королевы Камиллы примут участие более 6000 военнослужащих Вооруженных сил Соединенного Королевства. Долгожданное событие состоится уже в следующем месяце.

Об этом сообщило британское правительство, передает "Европейская правда".

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В крупнейшей за 70 лет военной церемониальной операции моряки, военные и авиаторы из всей Британии и стран Содружества примут участие в двух пышных процессиях. Они будут сопровождать Чарльза III и королеву Камиллу в Вестминстерское аббатство и обратно.

Британское правительство рассказало, что позже состоится коронационный пролет более 60 самолетов Королевского военно-морского флота, британской армии и Королевских военно-воздушных сил. Все они пролетят над торговым центром The Mall.

Из всех военных баз Великобритании и кораблей в море прозвучат пушечные салюты. Они известят момент коронации.

В течение ближайших дней военнослужащие Вооруженных сил по всей стране будут заняты репетициями своей роли в торжествах.

Напомним, уже через три недели в Вестминстерском аббатстве (Великобритания) состоится коронация Чарльза III. Большинство известных артистов не нашли в своем концертном графике время для сына Елизаветы II и отказались выступать на торжествах.

Также мы писали, что принц Гарри будет присутствовать на коронационной службе своего отца в Вестминстерском аббатстве 6 мая, но его жена Меган, герцогиня Сассекская, не будет присутствовать.

Добавим, 9 апреля новоиспеченный король Великобритании Чарльз III и королева-консорт Камилла отмечали 18-летие своей свадьбы. В народе его называют бирюзовым. Впрочем, звездная пара не собирается устраивать громкое празднование.

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