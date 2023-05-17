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Буданов: у Маріуполі та на параді у Москві були дублери Путіна

17 травня 2023 05:20
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Буданов: у Маріуполі та на параді у Москві були дублери Путіна
Парад у Москві на 9 травня. Фото: скріншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Відвідував окупований Маріуполь та приймав парад 9 травня у Москві не президент РФ Володимир Путін, а його дублер. А розпізнати двійника російського диктатора можна лише по вухах.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв’ю блогеру Сергію Іванову.

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"Є такі фізіономічні особливості, в кожної людини вони унікальні. Більшість знає, що в кожної людини відбиток пальців унікальний. Так не тільки відбиток. Форма і малюнок вуха, і проміжок між очима — він унікальний, його не можна повторити, скопіювати. Якщо пластикою можна щось підправити, то очі можна тільки розтягти, а в іншу сторону — неможливо", — пояснив очільник української розвідки.

За словами Буданова, є три людини, які періодично з'являються замість Путіна. У них різні повадки, трошки відрізняється зріст. 

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов також заявив, що російський диктатор Володимир Путін має проблеми із забороненими речовинами. За його словами, президент РФ наркозалежний.

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