Буданов розповів, що Путін може бути наркозалежним
Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що російський диктатор Володимир Путін має проблеми із забороненими речовинами. За його словами, президент РФ наркозалежний.
Про це Кирило Буданов сказав в інтерв'ю блогеру Сергію Іванову.
У Путіна проблеми з наркотиками
Буданов висловив сподівання, що Володимиру Путіну залишилося недовго жити.
"У нього проблеми з надмірним вживанням наркотичних засобів. Я сподіваюся, що цій людині залишилося жити не так вже й багато", — заявив Буданов.
Чи зможе перемогти Пригожин у внутрішньому конфлікті РФ
Керівник ГУР МО вважає, що засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин може перемогти у внутрішньому конфлікті, який набирає все більше обертів у Російській Федерації.
Нагадаємо, Буданов заявив, що Росія не здатна для реалізації спроби масштабного наступу на будь-якій території України. Путін втратив свій військо-політичний потенціал давно.
Також ми писали, що Кремль ухвалив рішення заборонити високопосадовцям йти у відставку під час війни в Україні. Таке рішення, ймовірно, було ухвалено з метою забезпечення стабільності в органах внутрішньої безпеки, державних структурах та військовому командуванні Росії.
Додамо, у понеділок, 15 травня, російський диктатор Володимир Путін підписав закон про спрощене надання громадянства іноземцям, які підуть на війну в Україну.