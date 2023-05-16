Буданов розповів, що Путін може бути наркозалежним

Керівник ГУР МО Кирило Буданов. Фото: "Українська правда"

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що російський диктатор Володимир Путін має проблеми із забороненими речовинами. За його словами, президент РФ наркозалежний.

Про це Кирило Буданов сказав в інтерв'ю блогеру Сергію Іванову.

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У Путіна проблеми з наркотиками

Буданов висловив сподівання, що Володимиру Путіну залишилося недовго жити.

"У нього проблеми з надмірним вживанням наркотичних засобів. Я сподіваюся, що цій людині залишилося жити не так вже й багато", — заявив Буданов.

Чи зможе перемогти Пригожин у внутрішньому конфлікті РФ

Керівник ГУР МО вважає, що засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин може перемогти у внутрішньому конфлікті, який набирає все більше обертів у Російській Федерації.

Нагадаємо, Буданов заявив, що Росія не здатна для реалізації спроби масштабного наступу на будь-якій території України. Путін втратив свій військо-політичний потенціал давно.

Також ми писали, що Кремль ухвалив рішення заборонити високопосадовцям йти у відставку під час війни в Україні. Таке рішення, ймовірно, було ухвалено з метою забезпечення стабільності в органах внутрішньої безпеки, державних структурах та військовому командуванні Росії.

Додамо, у понеділок, 15 травня, російський диктатор Володимир Путін підписав закон про спрощене надання громадянства іноземцям, які підуть на війну в Україну.