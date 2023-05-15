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Путін дозволив давати громадянство РФ для іноземців, які підуть воювати

15 травня 2023 17:01
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Путін дозволив давати громадянство РФ для іноземців, які підуть воювати
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У понеділок, 15 травня, російський диктатор Володимир Путін підписав закон про спрощене надання громадянства іноземцям, які підуть на війну в Україну. 

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

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Згідно з новим указом Путіна, у спрощеному режимі отримати громадянство Росії зможуть іноземці, які підписали контракт про проходження військової служби в російській армії, а також члени їхніх родин.

Російські пропагандисти вважають, що це "відмінне та своєчасне рішення", оскільки "люди, які борються за Росію, повинні розуміти, що після закінчення служби їх не схоплять західні спецслужби і не отримають тривалі тюремні терміни".

  • Указ Путіна про спрощене отримання громадянства для іноземців, які підуть на війну в Україну. Фото: російський пропагандист Володимир Горов
  • Указ Путіна про спрощене отримання громадянства для іноземців, які підуть на війну в Україну. Фото: російський пропагандист Володимир Горов
  • Указ Путіна про спрощене отримання громадянства для іноземців, які підуть на війну в Україну. Фото: російський пропагандист Володимир Горов
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Який стан армії РФ

За даними аналітиків Міністерства оборони Великої Британії, у лютому 2022 року російські війська складались з професійних військових. Вони значною мірою були оснащені досить сучасними транспортними засобами і проходили регулярні тренування, прагнучи до складних спільних операцій. Тепер Збройні сили РФ переважно складаються з погано навчених мобілізованих резервістів і все більше покладаються на застаріле обладнання, причому багатьом їхнім підрозділам його значно бракує чисельності.

Російські пропагандисти б'ють на сполох через масову загибель окупантів та відсутність відповідної військової техніки. Вони дорікають владі за неспроможність забезпечити свою "армію".

Нагадаємо, нещодавно військовий експерт Дмитро Снєгирьов розповів, скільки "свіжих" солдат до осені хоче мати Путін. Він прогнозує, що влада Росії планує назбирати додатково до армійських лав ще приблизно 400 тисяч солдатів.

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