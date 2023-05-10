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Путін підписав указ про призов резервістів на військові збори

10 травня 2023 17:55
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Путін підписав указ про призов резервістів на військові збори
Президент Росії Володимир Путін. Фото: Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 10 травня, президент Російської Федерації Володимир Путін підписав указ про призов росіян, які перебувають у запасі, на військові збори.

Відповідний указ опублікували на офіційному інтернет-порталі правової інформації.

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"Призвати у 2023 році громадян Російської Федерації, які перебувають у запасі, для проходження військових зборів у збройних силах Російської Федерації, військах національної гвардії Російської Федерації, органах державної охорони та органах федеральної служби безпеки", — йдеться в указі.

Росіян намагаються заспокоїти, що це нібито планові заходи з удосконалення бойового вишколу резервістів, який проводиться щороку. 

Указ Путина
Указ Володимира Путіна. Фото: офіційний інтернет-портал правової інформації

Нагадаємо, сьогодні, 10 травня, російський диктатор Володимир Путін підписав черговий указ. З 15 травня він скасував візовий режим для громадян Грузії, окрім тривалого перебування.

Також ми писали, що Володимир Путін підписав указ, який дозволяє здійснювати депортацію мешканців з тимчасово окупованих територій без громадянства РФ. У документі йдеться, що людей будуть виселяти, якщо вони "створюватимуть загрозу національній безпеці Росії".

Додамо, з секретних документів США, які були "злиті" стало відомо, що Росія намагається залучити ще сотні тисяч чоловіків для війни проти України, не викликаючи гніву серед громадян. Такі плани Кремля викликають побоювання серед інших посадовців РФ, оскільки країна стикається з дедалі більшою нестачею робочої сили.

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