Путин подписал указ о призыве резервистов на военные сборы

Президент России Владимир Путин. Фото: Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS

Сегодня, 10 мая, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о призыве россиян, которые находятся в запасе, на военные сборы.

Соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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Призыв россиян в запасе на военные сборы

"Призвать в 2023 году граждан Российской Федерации, которые находящихся в запасе, для прохождения военных сборов в вооруженных силах Российской Федерации, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности", — говорится в указе.

Россиян пытаются успокоить, что это якобы плановые мероприятия по усовершенствованию боевой выучки резервистов, которая проводится ежегодно.

Указ Владимира Путина. Фото: официальный интернет-портал правовой информации

Напомним, сегодня, 10 мая, российский диктатор Владимир Путин подписал очередной указ. С 15 мая он отменил визовый режим для граждан Грузии, кроме продолжительного пребывания.

Также мы писали, что Владимир Путин подписал указ, позволяющий осуществлять депортацию жителей с временно оккупированных территорий без гражданства РФ. В документе говорится, что людей будут выселять, если они будут "создавать угрозу национальной безопасности России".

Добавим, из секретных документов США, которые были "слиты", стало известно, что Россия пытается привлечь еще сотни тысяч мужчин для войны против Украины, не вызывая гнева среди граждан. Такие планы Кремля вызывают опасения среди других чиновников РФ, поскольку страна сталкивается с растущей нехваткой рабочей силы.