Путін скасував візовий режим для Грузії

Президент Російської Федерації Володимир Путін. Фото: Sputnik/Vladimir Smirnov/Pool via REUTERS

Сьогодні, 10 травня, російський диктатор Володимир Путін підписав черговий указ. З 15 травня він скасував візовий режим для громадян Грузії, окрім тривалого перебування.

Указ Володимир Путіна опублікували на офіційному інтернет-порталі правової інформації.

Читайте також:

Скасування віз для Грузії

Відповідно до указу, з 15 травня цього року громадяни Грузії можуть їхати до Росії без оформлення віз, на підставі чинних документів, що посвідчують особу: паспорт громадянина Грузії, дипломатичний чи службовий паспорт, або паспорт моряка.

Для в'їзду в Росію з метою роботи або навчання на термін понад три місяці віза, як і раніше, буде потрібна.

Указ Володимира Путіна. Фото: офіційний інтернет-портал правової інформації

Нагадаємо, Кремль наказав підконтрольним російським ЗМІ не применшувати готовність України до контрнаступу. Таким чином, очікуючи перемог ЗСУ, Путін хоче приготувати своє суспільство до поразки, пом’якшивши деморалізацію населення.

Також ми писали, що російський диктатор Володимир Путін підписав указ, який дозволяє здійснювати депортацію мешканців з тимчасово окупованих територій без громадянства РФ. У документі йдеться, що людей будуть виселяти, якщо вони "створюватимуть загрозу національній безпеці Росії".

Додамо, Російська Федерація має намір зберегти митні пункти пропуску з незаконно анексованими східними регіонами з міркувань безпеки. Цю інформацію підтверджують накази президента Володимира Путіна.