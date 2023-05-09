Росіяни зчинили скандал через банер з кривавим Путіним у Естонії

Антивоєнний банер в Естонії на кордоні з Росією. Фото: Narva Muuseum

В Естонії на стіні Нарвського замку з'явився банер із зображенням президента Росії за підписом "Путін — військовий злочинець". В Росії істерично відреагували на таку ініціативу Естонії.

Про це повідомив The Insider.

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Делегація з Росії вимагала від влади Естонії та прикордонників зняти банер у прикордонному місті Нарва з написом "Путін — військовий злочинець" та портретом президента, оскільки плакат видно мешканцям російського Івангорода через кордон.

Керівник Нарвського відділення поліції Індрек Пюві заявив, що дії Естонії ґрунтуються на законах країни. Представники Департаменту поліції та прикордонної охорони уточнили, що закони Естонії не забороняють подібний плакат, російські чиновники не мають підстав вимагати зняти банер.

Антивоєнний банер в Естонії

У вівторок, 9 травня, в Естонії на кордоні з Росією з'явився банер з кривавим Путіним. Раніше фотографії розмістив у Facebook музей Narva Muuseum, розташований у середньовічному замку, де повісили банер.

У музеї зазначили, що цей банер зовсім не випадковість чи провокація, а заздалегідь спланована музеєм та організацією Propastop інсталяція, яка провисить так кілька днів.

"Вона недвозначно нагадує про те, що тут у нас у Нарві проходить кордон. Плакат розміщений на стіні, на якій майорить естонський прапор. Це те місце, яке розташоване прямо навпроти масштабного майданчика та сцени на протилежному боці. Ми повинні пам'ятати про те, що поряд з нами йде повномасштабна війна, розв'язана Путіним. Ми вважали за необхідне розмістити цю інсталяцію і нагадати про те, що все має свою ціну", — сказала директорка нарвського музею Марія Сморжевських-Смирнова виданню ERR.

Нагадаємо, на початку квітня у російському Петербурзі посеред вулиці з'явився антивоєнний малюнок. У центрі графіті зображений розп'ятий Ісус Христос, змальований з картини іспанського художника Дієго Веласкеса. По обидва боки від Христа зображені солдати з закритими обличчями і в повному камуфляжі.

"Прости їм, бо не відають що творять", — написано над головою Ісуса.