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У російському Петербурзі посеред вулиці з'явився антивоєнний малюнок: що зображено

8 квітня 2023 20:54
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Художник з балончиком для малювання. Фото: ілюстративне/ google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У російському Санкт-Петербурзі невідомий художник створив велике антивоєнне графіті.  Антивоєнний малюнок з'явився на одній зі стін міста.

 Фотографії графіті опублікував у своєму Instagram петербурзький художник vano_bogomaz

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Що зображено на графіті

У центрі графіті зображений розп'ятий Ісус Христос, змальований з картини іспанського художника Дієго Веласкеса. По обидва боки від Христа зображені солдати з закритими обличчями і в повному камуфляжі.

"Прости їм, бо не відають що творять", — написано над головою Ісуса.

В анотації до фото автор публікації додав підпис: "Минуло 2000 років, а ми все не можемо зупинитися чинити зло".

Чи є автором графіті сам vano_bogomaz, не уточнюється. 

антивоєнний малюнок в Петербурзі
Фото: instagram.com/p/CqunE8DrdhG/
антивоєнний малюнок в Петербурзі
Фото: instagram.com/p/CqunE8DrdhG/
антивоєнний малюнок в Петербурзі
Фото: instagram.com/p/CqunE8DrdhG/
антивоєнний малюнок в Петербурзі
Фото: instagram.com/p/CqunE8DrdhG/
антивоєнний малюнок в Петербурзі
Фото: instagram.com/p/CqunE8DrdhG/

Нагадаємо, у росії батька дівчинки, яка намалювала антивоєнний малюнок, засудили до двох років колонії. Дівчинку відправили у притулок. 

На малюнку було зображено прапор України та мама, яка захищає дитину від російських ракет.

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