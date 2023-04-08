У російському Петербурзі посеред вулиці з'явився антивоєнний малюнок: що зображено

Художник з балончиком для малювання. Фото: ілюстративне/ google.com

У російському Санкт-Петербурзі невідомий художник створив велике антивоєнне графіті. Антивоєнний малюнок з'явився на одній зі стін міста.

Фотографії графіті опублікував у своєму Instagram петербурзький художник vano_bogomaz.

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Що зображено на графіті

У центрі графіті зображений розп'ятий Ісус Христос, змальований з картини іспанського художника Дієго Веласкеса. По обидва боки від Христа зображені солдати з закритими обличчями і в повному камуфляжі.

"Прости їм, бо не відають що творять", — написано над головою Ісуса.

В анотації до фото автор публікації додав підпис: "Минуло 2000 років, а ми все не можемо зупинитися чинити зло".

Чи є автором графіті сам vano_bogomaz, не уточнюється.

Фото: instagram.com/p/CqunE8DrdhG/

Фото: instagram.com/p/CqunE8DrdhG/

Фото: instagram.com/p/CqunE8DrdhG/

Фото: instagram.com/p/CqunE8DrdhG/

Фото: instagram.com/p/CqunE8DrdhG/

Нагадаємо, у росії батька дівчинки, яка намалювала антивоєнний малюнок, засудили до двох років колонії. Дівчинку відправили у притулок.

На малюнку було зображено прапор України та мама, яка захищає дитину від російських ракет.