У російському Петербурзі посеред вулиці з'явився антивоєнний малюнок: що зображено
У російському Санкт-Петербурзі невідомий художник створив велике антивоєнне графіті. Антивоєнний малюнок з'явився на одній зі стін міста.
Фотографії графіті опублікував у своєму Instagram петербурзький художник vano_bogomaz.
Що зображено на графіті
У центрі графіті зображений розп'ятий Ісус Христос, змальований з картини іспанського художника Дієго Веласкеса. По обидва боки від Христа зображені солдати з закритими обличчями і в повному камуфляжі.
"Прости їм, бо не відають що творять", — написано над головою Ісуса.
В анотації до фото автор публікації додав підпис: "Минуло 2000 років, а ми все не можемо зупинитися чинити зло".
Чи є автором графіті сам vano_bogomaz, не уточнюється.
Нагадаємо, у росії батька дівчинки, яка намалювала антивоєнний малюнок, засудили до двох років колонії. Дівчинку відправили у притулок.
На малюнку було зображено прапор України та мама, яка захищає дитину від російських ракет.