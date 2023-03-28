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У росії батька дівчинки, яка намалювала антивоєнний малюнок, засудили до двох років колонії

28 березня 2023 20:40
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Чоловік втік з-під домашнього арешту
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У росії громадянина Олексія Москальова, чия донька намалювала антивоєнний малюнок у школі, засудили до двох років позбавлення волі. Напередодні Єфремівський міжрайонний суд за один день розглянув кримінальну справу проти чоловіка.

Про це повідомляє "Медіазона".

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Суд над чоловіком

На засіданні суду з'ясувалося, що справу проти чоловіка порушили через пости в "Однокласниках" про вбивства мирних жителів у Бучі, військовополонених в Оленівці та за те, що називав російський режим "терористичним".

Суд засудив Олексія Москальова на два роки колонії загального режиму. Майже всі свідки звинувачення виявилися співробітниками школи, де навчалася його донька — через їхній донос і почалося переслідування сім'ї.

При цьому на суді чоловік не був присутній — він втік з-під домашнього арешту. 

Водночас за даними російських ЗМІ, у притулку, де утримується дочка Москальова Марія після появи інформації про його втечу, розпочалася термінова "нарада". На запитання щодо долі дівчинки співробітники соціально-реабілітаційного центру №5 відповідати відмовляються.

Суд після оголошення вироку Олексію Москальову суд оголосив ухвалу, згідно з якою Марія передається на піклування соціальних служб.

Нагадаємо, на початку березня в російській федерації шестикласницю, яка намалювала антивоєнний малюнок, відправили до притулку. Її батька, який сам виховує дитину, заарештували після терору з боку поліції та ФСБ.

На малюнку було зображено прапор України та мама, яка захищає дитину від російських ракет.

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