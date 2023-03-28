У росії батька дівчинки, яка намалювала антивоєнний малюнок, засудили до двох років колонії

Чоловік втік з-під домашнього арешту

У росії громадянина Олексія Москальова, чия донька намалювала антивоєнний малюнок у школі, засудили до двох років позбавлення волі. Напередодні Єфремівський міжрайонний суд за один день розглянув кримінальну справу проти чоловіка.

Про це повідомляє "Медіазона".

Суд над чоловіком

На засіданні суду з'ясувалося, що справу проти чоловіка порушили через пости в "Однокласниках" про вбивства мирних жителів у Бучі, військовополонених в Оленівці та за те, що називав російський режим "терористичним".

Суд засудив Олексія Москальова на два роки колонії загального режиму. Майже всі свідки звинувачення виявилися співробітниками школи, де навчалася його донька — через їхній донос і почалося переслідування сім'ї.

При цьому на суді чоловік не був присутній — він втік з-під домашнього арешту.

Водночас за даними російських ЗМІ, у притулку, де утримується дочка Москальова Марія після появи інформації про його втечу, розпочалася термінова "нарада". На запитання щодо долі дівчинки співробітники соціально-реабілітаційного центру №5 відповідати відмовляються.

Суд після оголошення вироку Олексію Москальову суд оголосив ухвалу, згідно з якою Марія передається на піклування соціальних служб.

Нагадаємо, на початку березня в російській федерації шестикласницю, яка намалювала антивоєнний малюнок, відправили до притулку. Її батька, який сам виховує дитину, заарештували після терору з боку поліції та ФСБ.

На малюнку було зображено прапор України та мама, яка захищає дитину від російських ракет.