В россии отца девочки, нарисовавшей антивоенный рисунок, приговорили к двум годам колонии

Мужчина сбежал из-под домашнего ареста

В россии гражданина Алексея Москалева, чья дочь нарисовала антивоенный рисунок в школе, приговорили к двум годам лишения свободы. Накануне Ефремовский межрайонный суд за один день рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины.

Об этом сообщает "Медиазона" .

Суд над мужчиной

На заседании суда выяснилось, что дело на мужчину возбудили из-за постов в "Одноклассниках" об убийствах мирных жителей в Буче, военнопленных в Оленовке и за то, что называл российский режим "террористическим".

Суд приговорил Алексея Москалева к двум годам колонии общего режима. Почти все свидетели обвинения оказались сотрудниками школы, где училась его дочь — из-за их доноса и началось преследование семьи.

При этом на суде мужчина не присутствовал — он скрылся из-под домашнего ареста.

В то же время по данным российских СМИ, в приюте, где находится дочь Москалева Мария после появления информации о его бегстве, началось срочное "совещание". На вопросы о судьбе девочки сотрудники социально-реабилитационного центра №5 отвечать отказываются.

Суд после оглашения приговора Алексею Москалеву суд объявил постановление, согласно которому Мария передается на попечение социальных служб.

Напомним, в начале марта в российской федерации шестиклассницу, нарисовавшую антивоенный рисунок, отправили в приют. Ее отца, который сам воспитывает ребенка, был арестован после террора со стороны полиции и ФСБ.

На рисунке изображен флаг Украины и мама, которая защищает ребенка от российских ракет.