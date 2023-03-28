В россии отца девочки, нарисовавшей антивоенный рисунок, приговорили к двум годам колонии
В россии гражданина Алексея Москалева, чья дочь нарисовала антивоенный рисунок в школе, приговорили к двум годам лишения свободы. Накануне Ефремовский межрайонный суд за один день рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины.
Об этом сообщает "Медиазона" .
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Суд над мужчиной
На заседании суда выяснилось, что дело на мужчину возбудили из-за постов в "Одноклассниках" об убийствах мирных жителей в Буче, военнопленных в Оленовке и за то, что называл российский режим "террористическим".
Суд приговорил Алексея Москалева к двум годам колонии общего режима. Почти все свидетели обвинения оказались сотрудниками школы, где училась его дочь — из-за их доноса и началось преследование семьи.
При этом на суде мужчина не присутствовал — он скрылся из-под домашнего ареста.
В то же время по данным российских СМИ, в приюте, где находится дочь Москалева Мария после появления информации о его бегстве, началось срочное "совещание". На вопросы о судьбе девочки сотрудники социально-реабилитационного центра №5 отвечать отказываются.
Суд после оглашения приговора Алексею Москалеву суд объявил постановление, согласно которому Мария передается на попечение социальных служб.
Напомним, в начале марта в российской федерации шестиклассницу, нарисовавшую антивоенный рисунок, отправили в приют. Ее отца, который сам воспитывает ребенка, был арестован после террора со стороны полиции и ФСБ.
На рисунке изображен флаг Украины и мама, которая защищает ребенка от российских ракет.