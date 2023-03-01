​​​​​​​В росії дівчинку за антивоєнний малюнок відправили до притулку: її батька заарештували

Школярку за антивоєнний малюнок переслідували ФСБшники, а її батька затримали

В російській федерації дівчинку, яка намалювала антивоєнний малюнок, відправили до притулку. Її батька, який сам виховує дитину, заарештували після терору з боку поліції та ФСБ.

Про це повідомило видання "ОВД-News".

Антивоєнний малюнок

У квітні 2022 року шестикласниця однієї із шкіл міста Єфремово Тульської області російської федерації Марія Москальова на уроці образотворчого мистецтва зобразила ативоєнний малюнок.

На малюнку було зображено прапор України та мама, яка захищає дитину від російських ракет.

Після цього директорка школи викликала поліцію, а наступного дня дитину зняли з уроків. Згодом до Марії на розмову прийшли співробітники ФСБ.

Притулок і арешт

Після цього дівчина разом з татом, який самостійно виховує Марію, виїхали з міста.

Але у іншому населеному пункті, де проживали батько і донька Москальови, їх не залишили у спокої.

У кінці лютого батька Марії затримала поліція, а саму школярку відправили до притулку у місті Єфремово, звідки вони виїхали.

Нагадаємо, що у різних містах російської федерації до роковин повномасштабного вторгнення відбулися антивоєнні акції протесту. Силовики заарештували понад 50 мітингарів.

Фото з російських ЗМІ